Shows com artistas locais agitam o Nikkei Brasília em janeiro

A programação musical do restaurante Nikkei Brasília localizado às margens da Ponte JK está recheada de boas atrações no mês de janeiro. As apresentações de World Music irão agitar a casa de sexta-feira à domingo.

O projeto Nikkei in Concert, ocorre no Espaço Rooftop, localizado no segundo piso. Na sexta-feira e no sábado, os shows começam às 20h e seguem até às 23h. No domingo, as atrações iniciam às 18h e ficam até às 21h.

Todas as apresentações têm classificação indicativa livre e o valor do couvert (opcional) é de R$12 (doze reais) por pessoa.

Sobre o Rooftop

O novo ambiente tem capacidade para acomodar até 120 convidados. Com vista direta para o Lago Paranoá, o Rooftop permite que os visitantes apreciem um lindo por do Sol. Para a temporada de chuva o espaço conta com toldos especiais que protegem e evitam que o público se molhe. Além disso, no local há mantas, lareira e dois lounges cheios de charme: um deles com almofadas tatames de madeira e o outro com sofás e poltronas de couro, tudo pensado para o melhor conforto dos clientes.

Confira a agenda prevista para o mês*:

10/01 (sexta-feira) – Apresentação de Marcus Pimentel. Em seu show, ele faz arranjos no loop pedal para os maiores sucessos do pop, rock e MPB.

11/01 (sábado) – Projeto In Trio com Renato Azambuja, Jorge Bittar e Rafael Monte cantando e tocando o melhor do world music.

12/01 (domingo) – Anderson Estima apresenta seu show com voz e violão interpretando o melhor do pop internacional.

17/01 (sexta-feira) – Bel Lins (Trio de músicos).

18/01 (sábado) – Elton Marques

19/01 (domingo) – André Larock

24/01 (sexta-feira) – André Larock

25/01 (sábado) – Paulo Verissimo

26/01 (domingo) – Elton Marques

31/01 (sexta-feira) – Larissa Vitorino



*A programação poderá sofrer alteração sem aviso prévio. As atrações serão divulgadas semanalmente nas redes sociais do restaurante.

Serviço

Espaço Rooftop Nikkei Brasília

Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2460

Horário de funcionamento: Quartas e quintas-feiras – das 18h à 0h (sem música ao vivo); Sexta-feira – das 18h à 1h; Sábado – das 16h à 1h e Domingo – das 16h à 0h.

Formas de Pagamento: dinheiro e cartão (qualquer bandeira) / não aceita tickets de alimentação