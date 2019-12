Sertanejo Jefferson Moraes agitou a quinta-feira na recém inaugurada A Vila Bar

PUBLICIDADE 

Por Shodo Yassunaga

O cantor Jefferson Moraes foi atração na última quinta-feira (19), na recém inaugurada A Vila Bar, novo point de gastronomia, gastrobar e club do DF, localizado no Pistão Sul de Taguatinga.

Jefferson Moraes está em turnê de divulgação de seu primeiro DVD “Start in São Paulo” e apresentou suas músicas de trabalho, como “Oi nego”, “Beber com emergência”, “Coleção de ex”, entre outras. A festa sertaneja do novo point começou às 21h e trouxe muitos brasilienses para a farra.

Confira as fotos!