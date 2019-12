Luan Santana emocionou o público show solidário

PUBLICIDADE 

Por Shodo Yassunaga

A solidariedade tomou conta do Estacionamento do Mané Garrincha no último sábado. O cantor Luan Santana desembarcou no quadradinho para mais uma edição da Campanha Solidário Brasília.

O evento teve como principal objetivo arrecadar o maior número de alimentos não perecíveis para doação às instituições.

