Shawn Mendes lança o primeiro single de seu quarto álbum de estúdio, “Wonder”

O cantor e compositor multiplatina e três vezes indicado ao GRAMMY Shawn Mendes lança hoje “Wonder”, o primeiro single e faixa-título de seu ansiosamente aguardado quarto álbum de estúdio, anunciado no início desta semana para o próximo dia 4 de dezembro. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ WonderPR .

A música foi escrita por Shawn Mendes, Scott Harris, Thomas Hull e Nate Mercereau e produzida por Mendes, Kid Harpoon e Mercereau. O álbum foi gravado durante uma série de sessões de gravação em Rhinebeck, NY, e Big Sur, CA, no ano passado. O vídeo foi dirigido por Matty Peacock e escrito por Shawn Mendes, Matty Peacock e Connor Brashier. O clipe estreou na segunda posição do ranking “Vídeos em Alta” do YouTube Brasil. Assista aqui:

Junto do anúncio de “Wonder”, a Universal Music Brasil disponibilizou na última quarta (30), na plataforma Umusic Store, uma loja exclusiva para os fãs brasileiros de Shawn Mendes. A página permite que os usuários se cadastrem para serem avisados sobre novidades do lançamento, que já está em pré-venda, juntamente com outros produtos oficiais do novo projeto. Além de variados formatos físicos de “Wonder”, como CD standard, vinil e cassete, os fãs também encontram camisetas oficiais do novo álbum de Shawn Mendes. Confira aqui: https://www.umusicstore.com/ shawn-mendes-wonder .