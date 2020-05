Senac-DF fará semana de lives com temas voltados à saúde, moda, gastronomia e tecnologia da informação

PUBLICIDADE 

O Senac-DF promoverá, de primeiro a 5 de junho, a segunda série de lives com especialistas e convidados da instituição para falar sobre temas relacionados à moda, saúde, gastronomia e tecnologia da informação. As conversas virtuais, com duração de 40 minutos, serão transmitidas sempre a partir das 18h15, nas redes sociais do Senac-DF: Facebook (facebook.com/SenacDistritoFederal), Instagram (instagram.com/senacdf) e Youtube (youtube.com/senacdistritofederal).

A ação faz parte do Programa de Desenvolvimento do Comerciário, produzido pelo Senac-DF para integrar o Plano de Reabertura do Comércio, que prevê medidas a serem adotadas pelo setor produtivo para evitar a propagação do novo coronavírus no comércio. Os temas que serão desenvolvidos durante a semana são: A importância das certificações para a carreira de TI; Atenção e cuidados aos idosos em tempos de distanciamento social; A revolução do varejo em tempos de Covid-19; Promoção da saúde do trabalhador – ambientes seguros de trabalho; e Cookies para fazer em casa.

Além das lives, o Programa de Desenvolvimento do Comerciário conta com outras ações formativas, como os mini cursos on line que visam o aprimoramento contínuo e o desenvolvimento profissional do comerciário do Distrito Federal. O objetivo é promover informações técnicas, seguras e responsáveis que amparem a adoção de novos hábitos e atitudes de atendimento nos diferentes segmentos. Os mini cursos têm carga horária entre 2h e 12h e estão disponíveis para os empregados do comércio, empresários e quem tiver interesse nos temas.

O Plano de Reabertura do Comércio foi elaborado pelo Grupo Econômico, instituído pelo GDF por meio do decreto nº 40.525 e formado pelas entidades do setor produtivo como FECOMÉRCIO, FAPE, CDL, FIBRA, SEBRAE, FACIDF e FENATAC. O documento foi criado após ouvir empresários, secretários de Estado e sindicatos de vários segmentos econômicos e tem o objetivo de ajudar o governo e os empresários a reabrirem o comércio de forma segura, gradualmente, seguindo normas como uso de máscara e álcool em gel, distanciamento entre as pessoas e outros pontos específicos de cada atividade.

Veja a programação das lives:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A IMPORTÂNCIA DAS CERTIFICAÇÕES PARA A CARREIRA DE TI – 01 de junho

– Objetivo: destacar os diferenciais competitivos das certificações na carreira de TI.

– Mediador: Wislei Silva Paulo, docente especialista do Senac com vasto conhecimento em tecnologias, segurança e computação em nuvem da Cisco.

– Convidado: Charleston Telles, arquiteto de soluções AWS (Amazon Web Services).

ATENÇÃO E CUIDADOS AOS IDOSOS EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL – 02 de junho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Objetivo: Promover estratégias de promoção de cuidados ao idoso pela família e por profissionais da saúde.

– Mediadora: Renata Araújo, enfermeira especialista em neonatologia. É professora do Senac e atua com avaliadora no projeto nacional Competições Senac de Educação Profissional.

– Convidada: Nei Maria Garcia, fisioterapeuta, pós-graduada em Neurologia e Mestra em Ciências da Saúde, pela Universidade de Brasília UnB É autora dos livros O Silêncio da Doença de Alzheimer: Manual para Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Cuidadores.

A REVOLUÇÃO DO VAREJO EM TEMPOS DE COVID-19 – 03 de junho

– Objetivo: Discutir soluções para o varejo em tempos de Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Mediadora: Verônica Goulart

– Convidados:

– Lígia Meirelles: administradora de empresas, empresária, vice-presidente da Rodopoulos CCV, diretora de Negócios da Associação de Lojistas do DF, diretora de Negócios do Conselho da Mulher Empresária do DF, vice-presidente Social da Câmara Brasil-Portugal.

– Eduardo Amorim: docente no Senac-DF ministrando cursos de consultoria de imagem, design de estamparia, desenho de moda e pesquisa de moda. É bacharel em Design de Moda.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR – AMBIENTES SEGUROS DE TRABALHO – 04 de junho

– Objetivo: destacar medidas de prevenção de doenças e da promoção da saúde do trabalhador.

– Mediador: Eduardo Nogueira, coordenador de Produtos Educacionais nos segmentos de Gestão e Negócios, Segurança. E Produção Cultural e Design.

– Convidados:

– Raylton Gomes: engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, mestre em Geociências Aplicadas, consultor de meio ambiente na RCS Tecnologia, engenheiro de segurança do trabalho do Exército Brasileiro.

– José Maria Viana: professor de Saúde do Trabalho da Faculdade Senac-DF, consultor técnico na Coordenação de Saúde do Homem e conselheiro editorial da Revista Preven.

COOKIES PARA FAZER EM CASA – 05 de junho

– Objetivo: Ensinar a fazer cookies em família

– Mediadora: Carol Gregório, coordenadora de Produtos Educacionais, nos segmentos de Gastronomia e Produção Alimentícia.

– Convidadas: Ana Paula Sabbag e Isabela Sabbag (mãe e filha). Ana Paula, docente do Senac-DF, é mestre em Ciência da Educação na Universidade Católica Portuguesa, certificada pelo Culinary Institute Of America (CIA) PROCHEF I, com especialização em Confeitaria (pastelaria) e Chef de Cocina Internacional na Mausi Sebbes em Buenos Aires Argentina. Certificada em pâtisserie no INBP na França. Premiada pela Revista Padaria 2000 – Uma das dez finalistas de melhor confeiteira de 2014.