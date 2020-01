Roupa Nova revela o novo nome da banda

PUBLICIDADE 

Com 40 anos de carreira, o grupo Roupa Nova resolveu mudar de nome. O grupo anunciou nesta segunda-feira (27), através de suas redes sociais, que agora se chamará Roupa Sempre Nova.

“Completamos 40 anos de estrada com a mesma energia de sempre e queremos marcar esse momento. Por isso, decidimos atualizar o nome da banda: a partir de agora somos Roupa Sempre Nova! Vida longa à Roupa Nova!”, informa o comunicado.

Mesmo não tendo o mesmo número de fãs que tinha nos anos 1980, auge do grupo, o agora Roupa Sempre Nova se manteve realizando shows e animando seus fãs ao longo dos anos. No Instagram, o grupo conta com o expressivo número de 880 mil seguidores.

Confira o anúncio do nome Roupa Sempre Nova abaixo: