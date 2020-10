Ramonzin ganha o prêmio Lawv 2020, na categoria “Best Brazilian Music Vídeo” , com o vídeo “Vivência”

PUBLICIDADE

Apresentado em agosto, “Vivência” novo single colaborativo de Ramonzin e BK, chegou acompanhado de um clipe autobiográfico, inspirado na vida dos dois artistas. Contando com a direção de Isabelle Lopes, o vídeo acaba de conquistar o prêmio LAMV – Los Angeles International Music Video Festival 2020, na categoria “Best Brazilian Music Video”. Assista agora:

O vídeo de “Vivência” (https://umusicbrazil.lnk.to/ VivenciaPR) reflete sobre experiências cotidianas, lutas, objetivos, a perseverança na arte para um mundo melhor e todo o contraste da sociedade brasileira. No último dia 23, o cantor disponibilizou seu segundo álbum, “Arteiro”, com as participações de Malía, MV Bill, Djonga, BK’, L7NNON e Luedji Luna. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ ArteiroPR .