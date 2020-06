Padre Reginaldo Manzotti lança vídeo de “Chagas abertas”

PUBLICIDADE

Padre Reginaldo Manzotti apresenta hoje o videoclipe da faixa “Chagas abertas”, canção que integra o repertório do recém-lançado DVD “Tempo de Inovar”, o quinto DVD da discografia do sacerdote que arrasta multidões.

Gravado na Live Curitiba, em Curitiba (PR), em 2019, com a presença de mais de cinco mil pessoas, o DVD contou com três convidados especiais: DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, Naiara Azevedo, uma das potências do sertanejo feminino, e Gustavo Mioto, um dos cantores mais ouvidos do Brasil.

Desde o último dia 5, todas as terças-feiras, Padre Manzotti tem lançado semanalmente os vídeos do novo DVD, em seu canal oficial, na VEVO. Assista a todos os vídeos no canal oficial de Padre Manzotti.

Essa é a primeira vez que um padre mistura música religiosa com eletrônico. Com 16 faixas, Padre Manzotti reúne sertanejo, country, arrocha, bachata, orquestra e até funk, além das batidas eletrônicas produzidas exclusivamente pelo DJ Alok. A produção musical e os arranjos inovadores são assinados por Ricardo Lopes. A direção artística de Sérgio Murilo Almeida conceitua o DVD, mostrando que inovação e evangelização podem caminhar lado a lado e atrair novos públicos. O projeto conta ainda com a direção de vídeo de José de Melo e a direção técnica de Jacques Junior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE