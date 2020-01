Os Melhores do Mundo, Adriana Nunes e Marcelo Linhos apresentam: Conte lá que eu canto cá

PUBLICIDADE 

Brasília, janeiro de 2020 – Os integrantes da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, Adriana Nunes e Marcello Linhos, abrem a programação cultural 2020 do Teatro Brasília Shopping. Juntos e cômicos, eles reverenciam a cultura popular brasileira com o espetáculo cênico-musical Conte Lá Que Eu Canto Cá, lançando um novo olhar sobre o sertão do Brasil, misturando as fronteiras e os sotaques. Antes de embarcarem para uma turnê na África, Adriana e Marcello sobem ao palco do Teatro Brasília Shopping, no dia 30 de janeiro, quinta-feira, às 20h. A classificação é livre.

Com direção de Fernando Guimarães, os atores abraçam causos goianos do hilário Geraldinho de Goiás e a poesia matuta de Patativa do Assaré, celebrado poeta, improvisador e cantor cearense. Um dos legados de Patativa é o repente Cante lá que eu canto cá, obra que inspirou o espetáculo de Adriana Nunes e Marcello Linhos. Catulo da Paixão Cearense, as histórias de Guimarães Rosa e Maria Valéria Rezende também brilham no espetáculo entremeadas pelo forró de Sivuca e o pagode de Viola de Tião Carreiro, dentre outros. Conte Lá Que Eu Canto Cá é uma grande viagem pelo sertão, do Nordeste ao Goiás. A plateia acessa o universo real do interior e da cultura popular brasileira. “É um mergulho ao Brasil raiz. Eu e Adriana entramos em cena acompanhados pelo violonista e cavaquinista Nelson Latif e pelo bandolinista e violonista Marcelo Lima, músicos consagrados nacional e internacionalmente”, adianta Marcello Linhos.

O espetáculo é destinado a todas as faixas etárias. “Desde os muito jovens, que vislumbrarão um outro Brasil, até os mais velhos interessados em ouvir um bom causo e uma boa moda de viola para se divertir. A peça faz rir e emociona ao mesmo tempo, pois toca a essência do nosso povo, que tem na alegria e no otimismo uma boa forma de viver a vida, quase sempre marcada por muita luta”, destaca Adriana Nunes.

Sobre os atores

Adriana Nunes e Marcello Linhos são integrantes da companhia de comédia Os Melhores do Mundo. Juntos, já percorreram os 27 estados brasileiros e valem-se dessa experiência privilegiada para misturar os sotaques que têm como ponto comum o interior e o sertão. A ideia é propor um reencontro com o coração sertanejo. Os dois são irmãos, filhos de mãe goiana e pai sul-matogrossense. A dupla tem ainda em comum o Centro-Oeste no sangue e as paixões pela música e as histórias interioranas.

Programe-se:

CONTE LÁ QUE EU CANTO CÁ

Local: Teatro Brasília Shopping

Data: quinta-feira, 30 de janeiro, às 20h.

Ingressos: R$60 (Inteira) R$30 (meia) R$40 (entrada solidária mediante a doação de 2 Kg de alimento

Venda antecipada no site https://www.bilheteriadigital.com/conte-la-que-eu-canto-ca-30-01-30-de-janeiro ou na bilheteria do Brasília Shopping, uma hora antes do espetáculo

Classificação indicativa: Livre

Mais informações para o público: (61) 2109-2122 e www.brasiliashopping.com.br