O novo álbum de Lady Gaga, “Chromatica”, já está disponível

Lady Gaga lança seu tão esperado sexto álbum de estúdio, “Chromatica”, via Universal Music (Interscope Records), que já estreou em 1º lugar nas paradas do iTunes em 58 países. Produzido por BloodPop e Lady Gaga, o álbum apresenta as colaborações de Ariana Grande, Elton John e BLACKPINK. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/Chromatica .

O atual single do álbum, “Rain On Me” (https://umusicbrazil.lnk.to/RainOnMe ), uma colaboração entre Lady Gaga e Ariana Grande, marcou a maior estreia no Spotify em 2020, alcançando a 1ª posição no Spotify no ranking global e nos Estados Unidos, após o lançamento, e atingindo o 1º lugar nas paradas do iTunes em 29 países e o 1º na Apple Global Charts. Também estabeleceu um recorde para o maior número de streams em um dia de uma colaboração feminina na história do Spotify. O vídeo, que foi lançado na última sexta-feira, ultrapassou mais de 62 milhões de visualizações. Assista agora: https://youtu.be/AoAm4om0wTs .

Desde o lançamento, o primeiro single do álbum, “Stupid Love“, estreou em 1º lugar no iTunes em 58 países, tem 235 milhões de streams em todo o mundo e marca o 16º Top 10 da Billboard de Lady Gaga. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/StupidLove . O vídeo, que foi filmado inteiramente em um iPhone 11 Pro, disparou para a 1ª posição no YouTube em todo o mundo após o lançamento e atualmente tem mais de 85 milhões de visualizações. Assista agora: https://youtu.be/5L6xyaeiV58 .

Lady Gaga e BLACKPINK lançaram sua colaboração “Sour Candy”, que alcançou o 1º lugar nas paradas do iTunes em 53 países e estreou em 1° lugar no Spotify Brasil, repetindo o feito de “Rain On Me”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/SourCandy .

Tracklist de “ Chromatica”:

“Chromatica I” “Alice” Stupid Love” “Rain On Me” (com Ariana Grande) “Free Woman” “Fun Tonight” “Chromatica II” “911” “Plastic Doll” “Sour Candy” (com Blackpink) “Enigma” “Replay” “Chromatica III” “Sine From Above” (com Elton John) “1000 Doves” “Babylon”

A Universal Music, em parceria com Lady Gaga, apresenta uma loja online exclusiva para os fãs brasileiros. Na plataforma, estão disponíveis diversos produtos nacionais e importados, incluindo camisetas, dois tipos de vinis, cassetes e o CD em mídia física. Confira aqui: https://www.umusicstore.com/lady-gaga-chromatica .

Para mais informações, visite: ladygaga.com