O Encontro: Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé desembarcam em Brasília com projeto inédito

Os brasilienses já podem ir se preparando para dançarem sem parar durante mais de cinco horas, com os principais sucessos da atualidade do axé Bahia como Santinha, Encaixa, Tic nervoso, Hipnotizou, Abaixa que é tiro, Rebolation, uma das festas mais aguardadas em Brasília: O Encontro.

O evento que será realizado no dia 9 de maio, em local surpresa, vai reunir nada mais nada menos que a nata do axé/pagode baiano: Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé, para um show com mais de cinco horas de duração. O repertório será montado pelos sucessos das três atrações, além de sucessos de outros artistas baianos.

Sobre o Encontro

O projeto O Encontro teve início em março de 2019, quando os cantores Léo Santana, Xanddy, líder do Harmonia do Samba, e Tony Salles, vocalista da banda Parangolé, decidiram se unir para representar o axé/pagode baiano. Resultado: um grande show na Arena Fonte Nova, com mais de cinco horas em que as três bandas se revezaram no palco.

Recentemente, durante uma coletiva antes da apresentação no Festival Virada Salvador, Xanddy revelou que o projeto O Encontro será um dos focos do grupo musical em 2020, e que cerca de 20 shows já estão agendados para 2020 por diversas capitais brasileiras.

Serviço

O Encontro – Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé

Local Surpresa

Data de início das vendas será divulgado em breve;

Não recomendado para maiores de 18 anos.

Para mais informações: @encontrobrasiliaoficial