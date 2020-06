O cantor Eli Soares estreia hoje o clipe do medley “Sou Feliz/Em Fervente Oração/ Tocou-me”

PUBLICIDADE

Chega hoje a todas as plataformas digitais o videoclipe do medley “Sou Feliz/Em Fervente Oração/ Tocou-me”, do cantor Eli Soares. O vídeo da canção foi extraído do registro do DVD “Memórias 2”, que vem sendo apresentado em partes, e do álbum homônimo, lançado no último dia 19 de maio.

Eli Soares comentou sobre a escolha deste medley para o repertório do projeto: “A maioria das músicas do ‘Memórias 2’ são canções da década de 90, sendo algumas do início e outras no fim. Eu queria gravar algo que marcou uma outra geração, década de 70/80. Então, escolhi essas músicas que, com certeza, foram um marco na vida da igreja evangélica. Quando gravamos o DVD, fiquei surpreso ao ver as pessoas cantando, sentindo a presença de Deus em músicas de tantos anos atrás cantadas por jovens dessa geração. Foi muito forte!”, disse o cantor.

No último dia 12 de junho, Eli também apresentou o vídeo da canção “Fruto de oração”, gravada em novembro do ano passado, no projeto Vevo Originals. A canção inédita foi gravada em formato acústico, em voz e violão.