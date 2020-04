Novo álbum do The Weeknd estreia em primeiro lugar na Billboard e quebra novos recordes

PUBLICIDADE 

Pouco mais de uma semana depois de lançar o tão esperado álbum “After Hours” , o astro canadense The Weeknd acaba de bater uma incrível marca. Elogiado pela crítica especializada e pelos fãs, o disco estreou no topo da Billboard e quebrou recorde de vendas no ano.

Com 444 mil unidades vendidas apenas nos sete primeiros dias depois do lançamento, The Weeknd conquistou a maior semana de consumo de 2020, até o momento. Com esse feito, artista bateu um recorde pessoal, superando em número de vendas na primeira semana, o seu segundo disco de estúdio, “Beauty Behind the Madness”, divulgado em 2015. “After Hours” se tornou o quarto álbum consecutivo do cantor a estrear na posição mais alta da Billboard 200. Em relação ao número de streamings, o disco também fez bonito. O compilado teve a melhor semana de streaming para um álbum de R&B da história.

Para reforçar e manter o ótimo desempenho do disco, na última segunda-feira (30) The Weeknd lançou três faixas inéditas, que fazem parte da versão Deluxe de “After Hours” . Os fãs receberam as novas canções “Nothing Compares”, “Missed You” e “Final Lullaby” com grande entusiasmo e euforia. Na semana passada, o artista ainda divulgou um videoclipe de “In Your Eyes”, música de grande destaque do novo álbum.

Outra faixa que segue em evidência é “Blinding Lights”, que alcançou a marca diária de 8.5 milhões de streams, estabelecendo um novo recorde este ano. O hit está ainda em 1º lugar do Global Spotify Chart há 25 dias consecutivos. O videoclipe de “Blinding Lights” já ultrapassou a marca de 74 milhões de views.

Com três GRAMMYS® no currículo e mais de 26 Certificados de Platina, The Weeknd anunciou uma turnê mundial do novo disco. Com início em junho, em Vancouver, no Canadá, ele passará por países como Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos, entre outros, nas mais de 60 apresentações já marcadas.