NOVIDADES INTERNACIONAIS – UNIVERSAL MUSIC BRASIL

Confira as novidades Internacionais da Universal Music Brasil

– Conheça “Nobody”, nova música do Gorgon City, que tem a participação de Drama. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/GCNobody .

– Lindsay Lohan disponibiliza “Back To Me”, seu novo single, em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/LLBackToMe .

– Muna assina a versão remix da faixa “Sunflower”, da banda canadense Dizzy. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/SunflowerMunaR .

– Conheça o grupo Buzzard Buzzard Buzzard, que apresenta a música “Hollywood Actors”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/HollywoodActors .

– O cantor Jeshi lança seu mais novo EP, “Bad Taste”, em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/BadTaste .

– Conheça a cantora Renni Rucci, que disponibiliza a música “Solid Bitch”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/SolidBitch .

– O duo Child Of The Parish lança a versão remix do single “A Billion Hearts”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ABillionHeartbeatsRemix .

– Duke Dumont lança seu novo EP, “Let Me Go”, em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/DDLetMeGo .

– Conheça a cantora Kiana Ledé e seu novo álbum, “KIKI”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/KIKI .

– A cantora Lova lança a canção “Own Worst Enemy”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/OwnWorstEnemy .

– Assista ao lyric video de “Didn´t I”, do OneRepublic. Acesse: https://youtu.be/3Z-c5cLxyO4 .

O ÁLBUM “COLORES” SUPERA 1 BILHÃO DE STREAMS E J BALVIN ENSINA AS CORES PARA CRIANÇAS EM SEU CANAL DO YOUTUBE

O astro global J Balvin vem fazendo grandes conquistas com seu mais recente álbum, “Colores” (https://umusicbrazil.lnk.to/ colores). O novo disco e seus singles já receberam mais de seis Certificados múltiplos de Platina, 11 Certificados de Platina e 15 Certificados de Ouro em 15 países, além de figurar nas principais paradas e de superar a marca de 1 bilhão de streams. J Balvin também divulgou em seu canal no YouTube uma série de vídeos para ensinar as cores para as crianças, em sete idiomas diferentes e na linguagem de sinais. Assista agora: https://www.youtube.com/ playlist?list= PLWgVwtnp9Kuj2SBpAhZdP93i_ 1uULsa-p . O astro está divulgando na VEVO uma série de vídeos-performance das faixas de seu novo disco, “Colores”. Já estão disponíveis os vídeos de “Azul”, “Negro”, “Rojo” e “Amarillo”. Assista agora: https://www.youtube.com/ playlist?list= PL0XPfRbuGHYZgntIr9hNATSnesoLu IKmt . “Amarillo” já supera a marca de 35 milhões de streams e seu videoclipe oficial, que estreou em primeiro lugar no Global Trends no YouTube, já foi visto mais de 37 milhões de vezes. Assista agora: https://youtu.be/KHAgoT4FZbc .

NÚMERO 1 DA BILLBOARD 200 COM SEU NOVO ÁLBUM, “AFTER HOURS”, THE WEEKND APRESENTA A VERSÃO REMIX DO DISCO

Primeiro lugar da Billboard 200 com o álbum “After Hours”, o astro canadense The Weeknd disponibiliza a versão remix de seis faixas do disco, contando com a participação de Lil Uzi Vert, Oneothrix Point Never, Da Heala, além da versão ao vivo da apresentação do artista no programa de TV “Saturday Night Live”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ AfterHoursRemixes . Elogiado pela crítica especializada e pelos fãs, “After Hours” (https://umusicbrazil.lnk.to/ AfterHoursAlbum) ainda quebrou recorde de vendas no ano, com 444 mil unidades vendidas apenas na primeira semana do lançamento. Com o novo trabalho, The Weeknd conquistou, pela quarta vez consecutiva, o topo da respeitada parada da Billboard. Na última segunda-feira (30), o artista ainda disponibilizou três faixas inéditas, que fazem parte da versão Deluxe de “After Hours” (https://umusicbrazil.lnk.to/ AfterHoursDeluxe). Os fãs receberam, com grande entusiasmo e euforia, as novas canções “Nothing Compares”, “Missed You” e “Final Lullaby”. Na semana passada, o artista ainda divulgou um videoclipe de “In Your Eyes” (https://youtu.be/dqRZDebPIGs) , música de grande destaque do novo álbum.

ÀS VÉSPERAS DO LANÇAMENTO DE SEU PRIMEIRO ÁLBUM SOLO, ED O´BRIEN APRESENTA MAIS UMA FAIXA. OUÇA AGORA “OLYMPIK”!

O guitarrista britânico Ed O’Brien, integrante da lendária banda Radiohead, lança mais uma das faixas de seu primeiro álbum solo, “Earth”, que tem lançamento no próximo dia 17. Hoje, chega em todos os aplicativos de música o seu novo single solo, “Olympik”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Olympik . Em dezembro passado, Ed disponibilizou “Brasil” (https://umusicbrazil.lnk.to/ Brasil), uma música com duração de quase nove minutos, que foi acompanhada de um videoclipe, que foi gravado no México, sob a direção de Andrew Donoh. Confira aqui: https://youtu.be/xefWbfWUbrQ . “Earth”, que já está disponível para pré-venda, tem as participações de Colin Greenwood, Adrian Utley, Glenn Kotche, Laura Marling, entre outros. Ed também assina a produção do novo trabalho, ao lado de Flood.

HAILEE STAINFELD DISPONIBILIZA O VIDEOCLIPE DE SEU NOVO SINGLE, “I LOVE YOU´S”. ASSISTA AGORA!

Hailee Steinfeld acaba de disponibilizar o videoclipe do single “I Love You´s”, no qual a cantora faz sua estreia como diretora no vídeo, que ainda conta com a produção de Rosie Goodman. Assista agora: https://youtu.be/afRFR2UNYzI . A canção é inspirada no sucesso “No More ‘I Love You’s’, da cantora Annie Lenox, e fala sobre um tempo para si mesma, de cura e amor próprio. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ ILoveYous . A música também integra o repertório das cinco faixas do novo projeto de Hailee, que será apresentado em duas etapas, tendo seu primeiro lançamento previsto para maio. Em janeiro, a cantora apresentou a faixa “Wrong Direction” (https://umusicbrazil.lnk.to/ WrongDirection), que foi lançada no programa “The Late Show com Stephen Colbert”. Assista agora: https://youtu.be/5ZgJH8jmVFs .

O RAPPER DABABY LANÇA A FAIXA “FIND MY WAY”. ASSISTA TAMBÉM AO VIDEOCLIPE

Ganhador do BET Hip-Hop Awads 2019, o rapper DaBaby acaba de apresentar o single “Find My Way”, no qual o artista mostra toda sua versatilidade ao trazer uma sonoridade mais melódica. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ FindMyAway . A música chega acompanhada de um curta de 10 minutos, que tem direção de Reel Goats. Assista agora: https://youtu.be/gmK_gaE5v9A . Desde o início da semana, o rapper já vinha instigando os fãs e apresentando trechos desta canção, uma das mais melódicas apresentadas por DaBaby até o momento. Contando com mais de 24 milhões de ouvintes mensais só no Spotify, o cantor apresentou seu segundo álbum, “Kirk”, em 2019, que trazia as participações especiais de Kevin Gates, Chance the Rapper, Gucci Mane, YK Osiris, Nicki Minaj, Lil Baby, Money Baby, Yo, Stunna 4 Vegas e do Migos. O disco alcançou o topo da Billboard 200, primeira vez de DaBaby nesta posição. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Kirk . O rapper ainda figura quatro vezes no Top 200 Global do Spotify com duas faixas próprias, “BOP” e “TOES”, e duas outras colaborações.

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O VIDEOCLIPE DE “SI LA VEZ”, DO TAINY

O astro Tainy acaba de disponibilizar o videoclipe de mais uma das faixas de seu recém-lançado EP, “NEON16 TAPE: The Kids That Grew Up On Reggaeton”. O vídeo de “SI LA VEZ” traz a participação do duo colombiano Las Villa. Assista agora: https://youtu.be/X4pw9UE2VkA . No início de março, o artista lançou o EP “NEON16 TAPE: THE KIDS THAT GREW UP ON REGGAETON” (https://umusicbrazil.lnk.to/ NEON16TTKTGUOR), com sete faixas. Como produtor, Tainy é excepcional e já ganhou diversos GRAMMYs®. Por mais de uma década, ele vem liderando uma nova onda de música latina e, desde então, tem sido o mentor e figura-chave por trás de alguns dos aclamados sucessos do reggaeton, além de colecionar parcerias com astros como Cardi B, J Balvin, Bad Bunny, Ricky Martins, Anitta, Daddy Yankee, entre outros.

KAROL G E ANUELL AA ACABAM DE APRESENTAR A FAIXA COLABORATIVA “FOLLOW”

Karol G e Anuell AA estão passando juntos a fase de afastamento social imposta pelo coronavírus. Apesar dos shows adiados e projetos postos em espera, os artistas não pararam de trabalhar. Acaba de ser apresentada a faixa “Follow”, que traz a levada urbana característica dos artistas. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Follow . “Nós gravamos essa música em casa, durante a quarentena”, disse Karol G em suas redes sociais. O videoclipe também já pode ser visto. Acesse: https://youtu.be/t2_PYzXswVY . Seu mais recente single, “Tusa” (https://umusicbrazil.lnk.to/ tusa), em colaboração com a cantora Nicki Minaj, atualmente figura no Top 20 da parada Global do Spotify, além de superar 1.5 bilhão de streams e 725 milhões de visualizações no YouTube. Assista agora: https://youtu.be/tbneQDc2H3I . A faixa já foi reconhecida pela RIAA (EUA) com Certificado de Diamante e também conquistou o Certificado de Platina no Brasil.