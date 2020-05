Vou Pro Sereno traz Mumuzinho e Parangolé na terceira edição do DVD “Jogando em Casa”

PUBLICIDADE 

Cravando cada vez mais o seu nome no cenário do Samba, já acumulando mais de 1.3 milhão de ouvintes mensais no Spotify, o grupo carioca Vou Pro Sereno lança a terceira edição do DVD “Jogando Em Casa” nesta sexta-feira. São seis novas faixas que chegam às plataformas de áudio, incluindo uma nova versão de “Bye Bye”, além de participações de Mumuzinho e Parangolé.

“A gente está muito feliz em lançar essa nova parte do DVD, principalmente por conta de ‘Bye Bye’, que era uma faixa muito aguardada pelos fãs. Ela é uma regravação da música que fez muito sucesso no início dos anos 90”, conta Júlio. “A gente já cantava naquela época e trouxemos com uma roupagem nova para o DVD”, complementa.

Além de “Bye Bye”, completam esta terceira edição as músicas “Psicografo”, com participação do Mumuzinho, “Quando o Mal Virar Mel”, a autoral e inédita “Sagrada Família”, “Estrela do Céu / Amor a Favela” e o medley com músicas de Dorival Caymmi, Art Popular, Riachão e Caetano Veloso, com participação de Tony Salles, do Parangolé, “Eu Não Tenho Onde Morar / Amor de Matar / Cada Macaco no seu Galho (Chô Chuá) / Samba da Minha Terra / Marinheiro Só”.

Destaque para a participação de Mumuzinho, que como conta Julio, não só colaborou com sua voz, mas também como um dos diretores do projeto. “Estamos ansiosos para mostrar a participação do Mumuzinho, que é um cara muito importante pra gente. Que além de amigo, participou cantando e ajudando na direção desse DVD”.

Julio também agradece a parceria com Tony Salles, que era um desejo de todo o grupo. “Ele é um cara super alto astral, que trouxe o swing da Bahia, que era uma coisa que a gente queria que estivesse presente no DVD. Ele representa a Bahia, Salvador, cidade maravilhosa que nos acolhe muito bem sempre”. O vocalista do Parangolé se diz animado com o lançamento. “Fiquei muito feliz em participar. Poder trazer o nosso som, a nossa ginga baiana tá sendo uma realização muito grande. Agora é meter muito samba, botar esse povo para sambar no Brasil inteiro”.

