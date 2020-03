Chemical Surf lança “El Tiempo” terceira track pelo selo STMPD de Martin Garrix

PUBLICIDADE 

O Chemical Surf disponibilizou a terceira faixa do EP pela STMPD, selo do Martin Garrix. “El Tiempo” está disponível em todas as plataformas digitais.

Ouça aqui: http://stmpd.co/N2Bp8

O duo já lançou “Cheddar”, parceria com Breaking Beattz, e “Walking in Chicago”, com o goiano Victor Lou, a quarta track, que fechará o EP será disponibilizada em breve.

Os irmãos comentaram a nova track, “Na época que a gravadora nos pediu o EP, tínhamos apenas duas músicas prontas e desenvolvemos as outras duas nos últimos meses. O processo criativo da “El Tiempo” foi, de fato, uma viagem para o passado (risos). Usamos uma sessão de guitarra que gravamos há bastante tempo no estúdio e ela acabou virando a temática principal da música. A track tem ido muito bem nos shows e sentimos que os fãs ficarão bem felizes com o lançamento.”

2020 tem sido ótimo para o Chemical Surf, além dos lançamentos citados, o duo segue com uma agenda lotada, viajando por todo o Brasil e para fora. Em fevereiro estiveram nos Alpes Franceses a convite de Afrojack, fizeram uma mini tour pelo México, além de mais de 10 apresentações durante o Carnaval brasileiro.

Sobre Chemical Surf

Chemical Surf é formado por Lucas e Hugo Sanches, irmãos que dedicam sua vida à música. Com mais de 10 anos de carreira, eles somam quase 1.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de mais de 200 milhões de execuções em plataformas de streaming, distribuídos em hits como “Hey Hey Hey”, “I Wanna Do” e “Feeling Good”

Sempre carregando o lema “R.I.P Genres” e não se prendendo a um gênero específico, o duo se tornou um dos destaques da música eletrônica brasileira, sendo headliners dos principais festivais do país, como o Só Track Boa Festival, e representando toda uma geração de produtores nacionais. Com muita sensibilidade e background musical, o Chemical Surf se tornou um dos maiores hitmakers de pista no país e continua quebrando barreiras a cada lançamento.

Durante a carreira já foram indicados pelo Cool Awards na categoria “Melhor DJ do País”, além de serem contemplados com o prêmio DJ Revelação da Rio Music Conference. O Chemical Surf também traz em seu currículo lançamentos com grandes gravadoras internacionais, como Spinnin’ Records, Musical Freedom (Tiesto), Armada Music (Armim Van Buuren), Som Livre, Sony Music e mais recentemente foram o primeiros brasileiros a lançar pela STMPD, gravadora de Martin Garrix, a faixa “Cheddar”, de Chemical Surf e Breaking Beattz.

Em 2017, lançaram “O Retorno”, primeiro longa metragem sobre um projeto de música eletrônica brasileira exibido nos cinemas.

Tendo suas faixas tocadas por artistas como Tiësto (com quem co-produziram uma faixa recentemente chamada “PARARAM”), Martin Garrix, Afrojack, Fatboy Slim, Lost Frequencies, entre muitos outros. Com isso, o Chemical Surf atingiu diversas partes do mundo, o que levou a dupla a fazer turnês anualmente em países como Alemanha, Inglaterra, Espanha, Holanda, Portugal, França, Irlanda, Croácia e África do Sul.

O duo também já se apresentou em festivais internacionais como Rock In Rio, Lollapalooza, Ultra Music Festival, EDC e Beyond Wonderland.