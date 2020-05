Cantora Andréia Nayrim faz show online beneficente para ajudar idosos carentes de Planaltina

PUBLICIDADE 

Cantar, encantar e ainda ajudar. Esse é o objetivo do primeiro show online “A Incrível Estória”, interpretado no próximo dia 20, às 20h pela cantora Andréia Nayrim. A primeira apresentação musical online da cantora acontece com a novaplataforma Acesso Ingresso, desenvolvida pela empresa de software para eventos fazendo Mais que recém lançou a ferramenta.

A um valor de R$10,00, os participantes serão agraciados com o lançamento do single e clipe de Andréia Nayrim: “A Incrível Estória do Bloco de Rua que não Entendia de Carnaval”. Toda renda será revertida para ajudar o Crevin Lar de Idosos, localizado em Planaltina. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link: www.acessoingresso.com.br

Acesso Ingresso

A ferramenta Acesso Ingresso é a grande esperança para que os produtores e promotores de evento retornem ao mercado e continuem realizado os seus eventos, mas agora em um novo formato. O software, consegue promover eventos virtuais de forma independente e pode levar cultura e entretenimento para todo o Brasil.

A ferramenta de venda de ingressos para eventos online promete fazer o gerenciamento financeiro e o controle de acesso dos links de ingressos vendidos, garantindo monetização de eventos e shows, podendo comportar entre 100 e 50 mil participantes, e gera a oportunidade de vender em grande escala com baixo custo.

Com qualidade de áudio e vídeo HD, o produto pode garantir maior qualidade que ferramentas abertas e gratuitas oferecendo uma melhor experiência para o participante do evento. A plataforma também engloba o mercado corporativo, sendo capaz de levar a informação de utilidade pública e científica, sendo possível expandir, especificamente, os links aos profissionais, sendo algo restrito e de alto padrão de segurança com relação ao tráfego das informações que serão transacionadas nos vídeos que podem ser feitos por meio da plataforma.

Serviço: Cantora Andréia Nayrim faz show online beneficente para idosos carentes de Planaltina

Data: 20 de maio de 2020

Horário: 20h

Valor: R$10,00

Vendas: www.acessoingresso.com.br