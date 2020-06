Bhaskar retorna com novo projeto de LIVEs ligado à natureza, “Follow The Sun”, neste sábado (27)

PUBLICIDADE

Desta vez, o local é um pouco diferente e, digamos que mais “molhado”, e será revelado apenas com o nascer do sol durante a própria transmissão, mantendo assim o fator surpresa, que é um dos objetivos do projeto. A próxima edição acontece neste sábado, dia 27 de junho, às 23h59, através do canal do Youtube do artista.

O primeiro episódio de “Follow the Sun” aconteceu em 23 de maio, próximo à Ponte JK no Lago Paranoá, em Brasília. O sucesso da mesma alcançou mais de 73 mil visualizações e 5.400 espectadores simultâneos, e pode ser conferida abaixo.

O projeto vai muito mais além do que uma simples transmissão de sets com música eletrônica. Como explica o DJ e produtor: “o título ‘Follow the Sun’ provém do significado do meu próprio nome, que quer dizer “Deus do Sol” em hindi, língua popular na Índia. Com modelo de captação consciente e respeitando a natureza, os locais escolhidos são cachoeiras, mirantes, florestas e praias, com uma conexão especial com a natureza e valorizando o mundo em que vivemos. O projeto também tem caráter beneficente, com arrecadações que serão destinadas à projetos socioambientais”, explica Bhaskar. “A ideia é sempre fazer um long set, amanhecer com a galera, e com a luz do sol as pessoas vão conseguir ver onde eu estou tocando, sempre em um novo e surpreendente local”, adiciona.

Como forma de manifesto e de expressão sobre o momento que vivemos e com uma curadoria de músicas agradáveis a qualquer ouvido, enaltecendo uma produção audiovisual impecável para demonstrar esse sentimento, as transmissões acontecerão sempre durante a madrugada, deixando registrado os amanheceres incríveis que a natureza nos presenteia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não perca o segundo episódio de “Follow The Sun” neste sábado, 27 de maio, às 23h59, clicando aqui.