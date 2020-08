Mr. Dan lança álbum “#Experi Grey”

PUBLICIDADE

Após os sucessos de “#Experi Red” e “#Experi Whrite”, o trio Mr. Dan lança nesta sexta-feira (31) o álbum “#Experi Grey”. O terceiro trabalho do projeto #Experi, resgata sucessos do inicio da carreira da banda, mesclados com três canções inéditas e a regravação de “Quero Ser Feliz Também”, do Natiruts.

Produzido por Dudu Borges, as músicas foram gravadas AO VIVO, em tempo real, durante este momento difícil de pandemia que estamos vivendo. “Gravamos respeitando o isolamento social em um apartamento todo cinza, simbolizando o nome do projeto. Com certeza, esse é mais um marco importante na nossa carreira”, afirma Dan (cantor, compositor e tecladista).

Além de Dan, a banda é formada por Fábio (baixista e tecladista) e Bruno (baterista, percussionista e produtor musical). O trio traz influências da Black Music, R&B e Soul, que performam perfeitamente e formam um som original e versátil.

“#Experi GREY” tem a direção de vídeo de Breno Wallace e de fotografia assinada por Victor Alencar. Todas as cenas foram feitas em plano sequência de uma única vez. A edição e correção de cor dos clipes ficaram por conta de Breno Wallace e Victor Alencar. Finalização e produção são da Vip Films.

O lançamento prevê videoclipes para todas as músicas do álbum e chega acompanhado do clipe da inédita: “Chove”, também disponível a partir desta sexta-feira (31) no canal oficial da banda no YouTube. Os outros vídeos serão disponibilizados semanalmente.

Confira as faixas do álbum “#Experi Grey”:

Chove Achar e Perder Quero Ser Feliz Também Deus Quer Mara Quando Acontece Pecado

Mais sobre Mr. Dan

O primeiro trabalho, “Pecado”, foi lançado em 2003, seguido de “Ao Vivo” (2007), “Girl” (2011), “Mundo e Mundo” (2012), “Para Pra Pensar” (2014), “Na Nossa Sala” (2016), “Tudo Seu – Acústico” (2018) e “Série Especial” (2018). Já 2019 foi um divisor de águas na carreira do trio. Agora “Mr.Dan” se apresenta em um momento ainda mais inspirador, inovando o mercado e o jeito de fazer música no Brasil com o projeto #EXPERI. Nesse trabalho, trazem influências da Black Music, R&B e Soul, que performam perfeitamente e formam um som original e versátil. #EXPERI foi com certeza o trabalho do “MR.Dan” mais aguardado pelos fãs.

