Morre o cantor e compositor Moraes Moreira

PUBLICIDADE 

O cantor e compositor Moraes Moreira faleceu na manhã desta segunda-feira (13), aos 72 anos, no Rio de Janeiro. A assessoria do artista confirmou o óbito.

A causa da morte ainda não foi informada. Os familiares foram pegos de surpresa com a informação.

Carreira

Baiano de Ituaçu, Moraes Moreira tem diversas canções de sucesso no MPB. Junto de Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Baby Consuelo e Luiz Galvão, formou o conjunto de sucesso Novos Baianos, onde ficou de 1969 a 1975 e lançou o disco Acabou Chorare, detentor de diversos prêmios.

Moraes Moreira é conhecido como o primeiro cantor de trio elétrico do país, cantando no trio de Dodô e Osmar. Nesta época, lançou sucessos como Pombo Correio, Vassourinha Elétrica e Bloco do Prazer.

Aguarde mais informações