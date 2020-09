McFly se une a Mark Hoppus (blink-182) no single “Growing Up”

PUBLICIDADE

Destaque do pop mundial do início deste milênio, a banda inglesa McFly se aproxima do pop punk no novo single do disco “Young Dumb Thrills”, que será lançado no dia 13/11. “Growing Up” é uma parceria do grupo com Mark Hoppus, do blink-182. O single está disponível em todas as plataformas de música digital via BMG e o álbum pode ser adquirido em pré-venda. Ouça “Growing Up”: https://BMGBrazil.lnk.to/ GrowingUp

Pré-venda do álbum: https://mcfly.lnk.to/ThrillsPR

Após alguns anos de hiato, Tom Fletcher, Danny Jones, Harry Judd e Dougie Poynter se reúnem com a mesma energia que fez do McFly um dos artistas de maior sucesso de sua época. Com 10 milhões de discos vendidos e 7 hits #1 nas paradas britânicas, eles ganharam notoriedade por ser uma unidade musical sólida. Essa é a imagem que a banda quer reformar no novo disco “Young Dumb Thrills” e isso já aparecia no primeiro single “Happiness”.

Assista o clipe “Happiness”:

“Acho que a pausa que tivemos um do outro tornou todo esse processo novo de novo – foi realmente emocionante”, diz Danny. E o período de realização do álbum, que ocupou boa parte desse ano, uniu a banda ainda mais. “O processo da gravação me fez perceber o quanto realmente gostamos de estar na vida um do outro”, diz Harry Judd.

“Growing Up” e o novo álbum do McFly – primeiro registro de estúdio desde “Above the Noise”, de 2010 – são lançamentos da BMG.