Marisa Monte disponibiliza fase 3 de Cinephonia

PUBLICIDADE

“Durante mais de 30 anos de atividade produzi e acumulei uma quantidade colossal de arquivos e informações nos diversos tipos de formatos e suportes existentes. Arquivos de áudio (de K7 a 2 polegadas), de audiovisual (de VHS a película), fotografias (papel, contatos e slides), partituras, clipping de imprensa, documentos, projetos gráficos, registros de ensaios, áudios de canções sendo compostas, manuscritos, projetos gráficos etc. Ouça aqui: https://smb.lnk.to/ PrincipiosAoVivo

Nestes últimos quatro anos passei horas envolvida em um tipo de trabalho que é completamente invisível aos olhos do público, mas que foi fundamental para que eu tivesse acesso em um só lugar a todos os dados produzidos durante minha trajetória. Para isso fui em busca de um novo tipo de parceria, desta vez com arquivistas, biblioteconomistas, pesquisadores, restauradores de áudio e vídeo, técnicos em informática. Uma quantidade enorme de informação a ser organizada num trabalho gigantesco, contínuo e infinito que hoje faz parte de um arquivo virtual que mora nas nuvens, onde está toda minha obra digitalizada, catalogada, restaurada e organizada

Assistir, escutar, ter tudo isso acessível foi fundamental para que hoje eu possa colocar ao alcance do público esse material que chamei de Cinephonia. Cine (movimento/imagem) e Phonia (som). Os sons das imagens.

Todas estas canções têm em comum o fato de serem parte de trilhas sonoras dos meus registros audiovisuais, mas que não estavam disponíveis em áudio streaming. Escutar sem assistir transforma a relação entre o público e a música, propõe a liberdade para cada um criar suas próprias imagens”, conta Marisa Monte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Phonomotor e Sony Music lançam nas plataformas, pela primeira vez em áudio streaming, 30 canções gravadas por Marisa Monte em vídeos VHS e DVD, além de uma música inédita, “Acontecimento” (Hyldon), nunca lançada pela artista.

O lançamento do catálogo foi feito em três fases (11/06, 19/06 e 26/06) com “Memórias (2001) – Ao Vivo”, “Hotel Tapes (1996) – Ao Vivo” e encerra hoje com “Princípios (1989 – 1992) – Ao Vivo”.

Princípios (1989 – 1992) – Ao Vivo

“Conheci o Ed Motta, em 1987, quando ele tinha 16 anos e eu 19. Éramos ambos do Rio, fazíamos nossas primeiras apresentações por aí, tínhamos alguns amigos músicos em comum e logo nos aproximamos. Antes mesmo do nosso primeiro disco, fomos convidados para fazer um show com a sua banda, Conexão Japeri, no Clube Aeroanta em São Paulo. Daquela temporada, entre mil firulas vocais, me lembro do hotel na Avenida Ipiranga, no centro de Sampa, dos jantares depois do show sempre mesas grandes com a banda toda e do repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais da black music que já era nossa paixão em comum. Quando fui convidada gravar meu primeiro registro audiovisual, um especial para a TV Manchete filmado em película e dirigido pelo Nelson Motta e pelo Walter Salles, em outubro de 1988, ele naturalmente estava entre meus convidados. E para aquela gravação nós escolhemos ´These are The Songs´, uma canção do Tim Maia, que havia sido gravada no terceiro álbum do mestre da soul music brasileira, “Tim Maia” de 1972, em dueto com a Elis Regina. Por algum motivo essa canção ficou fora do meu primeiro álbum, mas faz parte do registro audiovisual em home video e agora, 32 anos depois, finalmente está disponível em áudio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O DVD Mais é o registro da minha segunda tour, consequência do meu segundo álbum, lançado em 1991. Viajamos pelo Brasil inteiro e atracamos no Rio de Janeiro para gravar no Imperator, em 92. A filmagem foi dirigida por Arthur Fontes e Lula Buarque, que vinham acompanhando meus passos e registrando tudo em película desde o ano anterior. O show ao vivo tinha uma banda poderosa com destaque para o Gigante Brasil na bateria e os incríveis Tche e Bukassa nos backing vocais e nas coreografias, que animavam a plateia levando o público ao delírio. Algumas músicas do repertório desse show foram fundamentais na minha trajetória mesmo sem terem sido lançadas em disco e estavam presentes somente no home video, como ´Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)´ do Tim e ´Você Não Serve Pra Mim´ do Renato Barros. Para completar esse pacote ´De Noite Na Cama´ do Caetano, ´Eu Não Sou da Sua Rua´ do Branco Mello e do Arnaldo e ´Volte Para o Seu Lar´ do Arnaldo, três versões ao vivo de sucessos do disco de estúdio”, diz Marisa.

Repertório

“MM” These Are The Songs (Tim Maia) feat. Ed Motta “MAIS” Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar) (Tim Maia) Você Não Serve Pra Mim (Renato Barros) Eu Não Sou da Sua Rua (Arnaldo Antunes/Branco Mello) De Noite na Cama (Caetano Veloso) Volte Para o Seu Lar (Arnaldo Antunes)