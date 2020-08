Manu Gavassi convida o ex, Chay Suede junto com Laura Neiva, para seu novo clipe

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A cantora Manu Gavassi, 27, quebrou o mistério sobre seu novo visual e personagem “Malu Gabatti” que assumiu suas redes sociais no início desta semana. A cantora lançou a música e o videoclipe de “Deve ser horrível dormir sem mim” em parceria com Gloria Groove, 25, nesta sexta (21).

O clipe foi roteirizado e dirigido pela própria artista, e contou com a participação especial do seu ex-namorado, Chay Suede. O ator apareceu com a esposa e modelo Laura Neiva, com quem tem uma filha Maria, de oito meses. A ideia de incluir o casal no projeto chamou atenção dos fãs e internautas, que se empolgaram com a novidade.

“Foi a primeira vez que eu vi uma cantora colocar o ex-namorado e a mulher com quem ele traiu ela no clipe da mesma. Manu você é uma lenda”, escreveu um internauta no Twitter. “Depois de Chay Suede (com Laura Neiva) no clipe novo podemos dizer que Manu Gavassi é a nossa Taylor Swift”, sugeriu outro usuário.

Manu Gavassi afirmou em nota, que a ideia de criar uma personagem surgiu quando ela fechou uma campanha de cabelo com a Redken. “A partir daí eu pensei: Como posso reverter a mídia que geralmente se ganha em uma transformação dessas pro meu trabalho? Lançando um clipe e criando uma personagem que tem vida própria e que fica oito dias no meu Instagram sem ninguém entender nada”, brincou a artista, que admitiu ter ousado na proposta.

Em relação ao convite de Gloria Groove, Manu contou que logo pensou na artista drag quando escreveu a canção. “Ela se identificou, somos duas capricornianas malucas, e ela me mando super rápido a parte dela. Na hora já senti que a nossa vibe bateu e que seria muito legal levar essa parceria a diante. Sou muito movida a vibe na verdade.”

O clipe foi lançado em parceria com a plataforma do momento, o TikTok. Antes desta sexta, Manu estava deixando os fãs curiosos com as suas publicações na rede social. Uma delas contou até com a participação do influenciador Mario Jr., que fez sucesso no aplicativo.

“Fiquei muito feliz com a entrada no TikTok e em poder produzir conteúdo da minha maneira. Em uma semana, já são quase um milhão de pessoas que acompanham o perfil. Pude perceber que a plataforma é realmente democrática, para todas as idades e interesses, sem contar que durante o processo de criação, eu me diverti muito”, contou a ex-BBB.

Manu Gavassi e Chay Suede namoraram entre 2011 e 2014, e, na época em que se separaram, boatos de que o ator traiu a cantora com Laura Neiva tomaram conta na internet. Em sua participação no Big Brother Brasil, Gavassi contou sobre um episódio de sua vida, sem citar nomes, em que sofreu com o machismo na pele.

“[Ele] Foi endeusado pelo Brasil, e eu saí de recalcada por anos. Eu sei o que é ser vítima de uma coisa, que é machismo, que é você passar a mão. ‘Menino age assim mesmo com mulher. Menino trai mesmo. Menino vai me trair na minha cama mesmo, e está tudo bem, porque ele me ama’. […] Eu aceitei isso e ainda fui julgada, ainda fui de trouxa”, disse Manu no reality.

As informações são da FolhaPress