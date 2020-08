Luísa Sonza lança “Toma” em feat com Mc Zaac e bate 2 milhões de views em 24 horas, confira

PUBLICIDADE

A cantora e compositora Luísa Sonza, um dos principais nomes da música pop do país, lançou na última sexta-feira (31) mais um single que não sai da cabeça. O novo hit “Toma”, em parceria com Mc Zaac, bateu 2 milhões de views em 24 horas e já faz parte do top 50 Brasil no Spotify.

O clipe da canção é dirigido por João Monteiro, da produtora OS PRIMOS, e codirigido por Luísa. O roteiro conta com diversas referências dos anos 80 e do universo gym, o que faz do conteúdo audiovisual algo único. Com pegada contemporânea e jovem, o clipe foi gravado num cenário de academia. As cores que remetem à cultura pop dão um ar jovem ao produto.

O clipe no Youtube está no #15 Vídeos em alta.

“O primeiro clipe que fiz com Luísa foi ‘GARUPA’, uma parceria com Pabllo Vittar. Agora, passado este tempo, a gente quis super trazer de volta esta atmosfera pop, então criamos um clipe colorido, brilhante, com composições gráficas marcantes e misturamos uma série de referências. Nos inspiramos na estética dos anos 80, no universo “gym” (de ginástica), até referências mais contemporâneas, como o K-Pop, para trazer este conceito jovem e moderno. Tudo foi gravado com todos os cuidados e recomendações da OMS. Foi muito divertido. Ambos têm uma energia incrível”, disse João Monteiro, diretor do clipe.

Atualmente Luísa está entre as três cantoras pops mais ouvidas do Brasil, e vem lançado singles que tem feito um grande sucesso nacional e internacionalmente.

“Muito feliz com mais este lançamento. Acho que num momento como este que o país, e o mundo passa, é muito importante levarmos entretenimento e um pouquinho de alegria para a galera. Foi demais gravar com Zaac! Ele é um querido e mega talentoso. Muito empolgada com este lançamento”, diz Luísa.

“A Luísa já é parceira há muito tempo. Além de uma pessoa incrível, ela também é uma profissional excelente. Queríamos muito fazer um som juntos. Estávamos em busca de algo que mostrasse a minha verdade e a dela, algo que fosse um funk com pop, algo bem Luísa e Zaac mesmo. Desse nosso encontro surgiu ‘TOMA’, que traz essa junção maravilhosa das nossas vozes, batidas, letras e, principalmente, identidades. Pensamos muito nessa temática que o clipe passa, com essa brincadeira de aula de academia, com uma pegada retrô. Eu gostei demais do resultado e espero que essa parceria dure por muitos e muitos anos”, disse Mc Zaac.

A comercialização do projeto e o encontro entre artistas e marcas foram realizados pela Mynd, agência especializada em música, cultura digital e entretenimento. O clipe conta também com product placement da Apple, Netshoes, Avon e Mais Mu.

A última música solo de Luísa lançada foi “BRABA”, que já atingiu só com o clipe mais de 98 milhões de views no YouTube desde seu lançamento, em março deste ano. A música também foi a primeira da cantora a atingir o topo do Spotify. Além do single, Luísa participou recentemente do single do cantor Vitão “Flores”, que já conta com mais de 60 milhões de visualizações só no YouTube, e “Não Vai Embora”, em parceria com o pagodeiro Dilsinho, que ficou também entre as músicas mais ouvidas do país após o lançamento.