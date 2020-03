Luciano Amaral é o novo embaixador da franquia Marvel no Brasil

PUBLICIDADE 

A vontade do fã é soberana sempre! E justamente para honrar essa máxima, e também seu compromisso com o público, a Marvel acaba de anunciar o ator, apresentador e gamer Luciano Amaral como novo embaixador da marca no país.

Apaixonado pelo universo Marvel, Luciano terá como responsabilidade atuar como uma espécie porta-voz da franquia em nome dos fãs. Ao longo do ano ele trabalhará ao lado da equipe nacional e, assim, ajudar a reforçar os conceitos da presença da franquia no território brasileiro. A ideia é, não só ampliar a presença do universo Marvel no dia-a-dia de fãs e pessoas que tem seu primeiro contato com a marca, mas também facilitar o acesso e identificação com os personagens. Com isso, Luciano também terá como uma de suas funções produzir conteúdo para as redes sociais da Marvel Brasil, além de suas redes pessoais. Seu foco nessa frente será em Games, Lifestyle e Tecnologia.

Luciano foi escolhido, pois a Marvel já faz parte de sua vida há bastante tempo. Considerado um dos nomes mais respeitados no universo de games no Brasil, ele possui uma grande conexão com o universo de histórias e personagens da franquia. Hoje ele junta-se ao time ao mesmo tempo em que a franquia Marvel consolida sua presença no Brasil na área de games. Grandes títulos já estão anunciados para os próximos meses, assim como o lançamento da Marvel Gamerverse, marca que identifica todos os produtos oficiais inspirados nos títulos da Marvel Games. Foi o próprio Luciano, inclusive, quem apresentou a marca ao público brasileiro na BGS19.

Luciano também é conhecido do grande público por seu protagonismo, ainda na infância, em programas que se tornaram fenômenos na TV e são exaltados pelo público até hoje. Ele também ganhou atenção nos últimos anos por seu desempenho trabalhando no meio geek. Atualmente, aos 40 anos, o novo embaixador da Marvel no país é também apresentador nos esportivos “SportsCenter” e “MatchMaking”, ambos na ESPN Brasil.

