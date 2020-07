Lives do fim de semana têm música sertaneja, Belo e Wesley Safadão

PUBLICIDADE

Diversas lives vão ocorrer no fim de semana entre esta sexta, 10, sábado, 11 e domingo, 12 de julho. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

Hoje, os fãs de música sertaneja poderão assistir às duplas Maiara e Maraísa, César Menotti e Fabiano e Jorge e Mateus, além do cantor Leonardo em A Maior Live do Universo, às 18h.

Mais tarde, às 21h30, tem Zezé Di Camargo e Luciano, em show que também será transmitido pela Band a partir das 22h30 na TV.

No sábado, às 21h, Belo cantará ao vivo ao estilo ‘drive-in’ no Rio de Janeiro, em apresentação que tem ingressos vendidos a R$ 400. Haverá transmissão simultânea no YouTube (clique aqui para ler mais). Uma hora antes, às 20h, Wesley Safadão fará live com Xand Avião.

No domingo, o destaque fica com Diogo Nogueira, ao meio-dia.

Boa parte das apresentações no YouTube tem sido feitas por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus, que impede a realização de shows presenciais.

Confira abaixo uma lista com as principais lives da agenda deste fim de semana.

Lives de hoje, sexta-feira, 10

18h – Maiara e Maraísa, César Menotti e Fabiano, Jorge e Mateus, Leonardo e outros em A Maior Live do Universo

19h30 – Claudia Leitte

21h – Roupa Nova

21h30 – Zezé Di Camargo e Luciano

Lives de sábado – 11/07

17h – Cezar e Paulinho

18h – Zizi Possi

20h – Wesley Safadão e Xand Avião

21h – Belo

21h – Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, João Neto e Frederico e Marcos e Belutti em Music Land Festival

Lives de domingo – 12/07

12h10 – Diogo Nogueira

17h – Enzo Rabelo

Estadão Conteúdo