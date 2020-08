Lives do fim de semana têm Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa

PUBLICIDADE

Diversas lives vão ocorrer entre esta sexta-feira, 14 e domingo, 16 de agosto.

Na sexta-feira, o cantor Di Ferrero, conhecido também por seu trabalho à frente do NXZero, fará uma apresentação solo no BeApp.

No sábado, Seu Jorge fará uma apresentação cantando músicas de David Bowie, às 16h. Assim como o show de Alcione, às 18h do mesmo dia, haverá venda de ingressos.

Os fãs de música sertaneja podem aproveitar shows de Maiara e Maraísa às 17h30 de sábado e Gusttavo Lima às 18h30 de domingo.

Boa parte das apresentações no YouTube tem sido feitas por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus, que impede a realização de shows presenciais.

Confira abaixo a programação completa com as principais lives da agenda deste fim de semana (todos os shows estão no horário de Brasília):

Lives de sexta-feira, 14 de agosto

21h – Jads e Jadson

22h – Di Ferrero

Lives de sábado, 15 de agosto

16h – Seu Jorge em tributo a David Bowie (com venda de ingresso)

17h30 – Maiara e Maraísa

18h – Alcione (com venda de ingresso)

20h – João Bosco

20h – Otto

Lives de domingo, 16 de agosto

16h – Teodoro e Sampaio na Live Casa dos Caipiras com participação de Adriana Farias, Marcelo Teodoro, Karoline Violeira, Augusto César e Gustavo, João Vitor e Gabriel e Kallebe e Davi

18h30 – Gusttavo Lima e Jonas Esticado