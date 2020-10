Live: Gusttavo Lima faturou R$ 1,5 milhão em show, não bebeu e não falou sobre separação

PUBLICIDADE

No último sábado, 17, Gusttavo Lima fez sua primeira live após término com Andress Suita, foi também a primeira live que fez sem beber.

A live O Embaixador no Agronegócio foi transmitida de uma enorme fazenda de soja, no Mato Grosso, sem plateia. Apenas sendo transmitida através do canal do sertanejo no YouTube. Pelo show, Gusttavo recebeu R$ 1,5 milhão.

O cantor chegou cedo ao local da transmissão. Compenetrado, passou boa parte do tempo antes de pisar no palco sem conversar muito, mas esbanjando simpatia. Quem esteve presente ao evento classificou Gusttavo como um “fofo”. O nome de Andressa não foi mencionado por ninguém.

Apesar de ter como um dos patrocinadores uma marca de cachaça, não teve bebida perto do cantor. Algo pedido pela organização, temerosa do que pudesse acontecer, em meio a tanta sofrência. Já quase no finzinho da live, Gusttavo chamou o apresentador Cuiabano Lima para “tomar uma”, mas ele declinou e o ambiente de sobriedade se manteve e todos ficaram muito satisfeitos com a entrega feita pelo cantor, que foi chamado ainda de “superprofissional” nos bastidores. Depois do show, nada de festinha ou resenha. Gusttavo voltou para sua fazenda em Bela Vista de Goiás, onde está morando sozinho.