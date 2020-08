Jorge Vercillo no Festival Drive-in

PUBLICIDADE

O cantor e compositor Jorge Vercillo estará de volta à capital, desta vez em companhia muito especial. O artista carioca escolheu Brasília para o pré-lançamento do projeto “De pai para filho”, em que dividirá o palco com o primogênito, Vini Vercillo, nos dias 6 e 7 de agosto, às 21h, no Festival Drive-in, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.

Além da degustação do projeto, com lançamento previsto apenas para 2021, o formato é outro diferencial do show. É a primeira vez que um cantor de projeção nacional se apresentará em drive-in na capital.

Cumprindo todas as medidas de segurança em relação ao novo coronavírus, o show terá ingressos limitados. “O espaço possui capacidade para receber até 180 veículos. Estamos preparados para receber a todos com muita segurança”, ressalta Luciano Monteiro, um dos organizadores do evento.

Jorge Vercillo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vercillo possui mais de 17 CDs e cinco DVDs na carreira. Mais de 20 canções compostas por ele foram incluídas em trilhas de novelas. Fênix, Final feliz, Monalisa e Que nem maré são alguns dos seus maiores hits.

Serviço

Jorge Vercillo e Vini Vercillo – De pai pra filho – Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: 6 e 7 de agosto de 2020

Ingressos: R$ 200 (Carro para até 4 pessoas

Mais informações: 9 9117 1078

Vendas on-line: https://bileto.sympla.com.br/ event/65626