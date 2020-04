IZA lança remix de Brisa

PUBLICIDADE 

Com mais de 157 milhões de streams nas plataformas digitais e o clipe com mais de 92 milhões de visualizações, o single “Brisa” foi sucesso também em todas as rádios do Brasil. E sábado, dia 11 de abril , a faixa ganhou uma versão remix feita por Ruxell, parceiro de composições de IZA.

O remix da música, que foi composta pela cantora ao lado de Pablo Bispo, Sergio Santos, o próprio Ruxell, e fez parte da trilha sonora da novela Bom Sucesso, na TV Globo, já está disponível em todas as plataformas digitais.

“Essa versão foi um presente muito bacana do Ruxell, que trabalha comigo desde antes do primeiro álbum. Um pedacinho da música vazou em uma matéria pro Fantástico e meus fãs perguntaram muito o que era. Perguntei se eles queriam que eu lançasse, então, esse remix é um presente pra eles”, conta IZA. “Espero que ajude e anime muita gente nessa quarentena”, completa.