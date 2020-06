Ivete Sangalo disponibiliza os vídeos do álbum “Arraiá da Veveta”

PUBLICIDADE

Ivete Sangalo disponibiliza hoje os nove vídeos de seu novo álbum, “Arraiá da Veveta”, em seu canal no YouTube. Assista agora: https://www.youtube.com/ ivetesangalo . Apresentado no último dia 21, o “Arraiá da Veveta” já pode ser conferido em todas as plataformas digitais. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ ArraiaDaVeveta .

Ivete Sangalo tem um carinho e uma história com os festejos juninos. “Pra mim, o São João é a festa mais linda que tem. Por tudo o que ela carrega, toda a tradição nordestina. Eu sou uma pessoa que preza muito pelas tradições e cresci com essa coisa viva na nossa família. Depois que decidi fazer a live, me veio a ideia de também transformar isso em um álbum, registrar essa homenagem aos festejos. Fico muito feliz por poder celebrar nossa cultura nordestina, de poder cantar todas essas canções que fazem parte da história não só do Nordeste como da cultura brasileira”, diz a cantora.

Com a impossibilidade de comemorar como nos outros anos, a cantora preparou um arraiá virtual, apresentado no último dia 20, com mais de duas horas de duração, no qual recebeu convidados e passeou pelo ritmo nordestino. O EP vem para coroar as celebrações de Ivete no São João de 2020.

Com nove faixas, o álbum abre com “Último pau de arara”, seguido de “Eu só quero um xodó” e “Esperando na janela”. Ivete também apresenta versões de “O Chevette da menina”, “Dona da minha cabeça” e “Chorando e cantando”. O “Arraiá da Veveta” ainda conta com as canções “Táxi Lunar” e “Vem meu amor”. O álbum termina em grande estilo, com um medley de “Flor do reggae/Mega beijo”.

