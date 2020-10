Gusttavo Lima disponibiliza “Café e Amor”, mais uma faixa do novo projeto “O Embaixador The Legacy”

PUBLICIDADE

Para dar sequência aos trabalhos de divulgação do projeto “O Embaixador The Legacy”, o cantor Gusttavo Lima apresenta “Café e Amor” – segunda faixa do novo álbum. O lançamento aconteceu em todas as plataformas digitais na última quinta-feira (08/10), às 21h, e o videoclipe chegou sexta-feira, às 11h, ao canal oficial do Embaixador no YouTube.

A música traz nos versos uma mensagem bem objetiva sobre o final de um relacionamento e mostra que tanto o café, quanto o amor, são duas coisas que não servem quando esfriam. Alguns trechos disponibilizados nas redes sociais do artista estão caindo, literalmente, no gosto do público. A letra é assinada por Gabriel Vittor/Normani Pelegrini/ Rodolfo Alessi/ Miguell.

“Café e Amor” está sendo lançada exatamente três semanas após a divulgação do primeiro single, “De Menina Pra Mulher” – que em apenas uma semana ultrapassou 15 milhões de acessos no YouTube.

Vale destacar que o projeto “O Embaixador The Legacy” engloba também o “The Legacy – Game”, primeiro jogo virtual em 3D do cantor Gusttavo Lima, no qual ele é o personagem principal, em um avatar personalizado. O game já está no ar e convoca os fãs a cumprirem missões diárias para o acúmulo de pontos que poderão ser trocados por roupas e acessórios para customizar os avatares.