Grupo atitude feminina comemora 20 anos de carreira

PUBLICIDADE

Em comemoração aos 20 anos de trajetória, o grupo Atitude Feminina, formado por Helen Rosa Silva e Ana Cecília dos Santos, realiza Live em 18 de julho, a partir das 20 horas. Hellen e Aninha, na companhia do Raffa Santoro, dj e produtor da dupla desde 2005, receberão artistas emblemáticos do Hip Hop do DF para festejar. Em momentos distintos, elas se apresentarão com o DJ Jamaika, Markão Baseado nas Ruas, Beatriz Bap, Japão Viela 17 e Provérbio X.

O Atitude Feminina ganhou notoriedade pelo seu engajamento contra a violência doméstica e discriminação das mulheres de classes mais humildes da sociedade, temas sempre destacados nas letras das músicas. Hellen e Aninha conseguiram destaque entre os jovens da periferia, rádios comunitárias e produtores de eventos, sendo requisitadas para apresentações em todo o Distrito Federal, Entorno e tantas cidades Brasil afora, chegando a se apresentar, também, em Cabo Verde, na África.

Antes mesmo o lançamento do 1º CD, o grupo teve quatro músicas executadas em várias rádios comunitárias e programas especializados de grandes FMs do DF e Entorno. Entre os sucessos, “Rosas”, sobre violência doméstica e conscientização dos direitos das mulheres, e “De quê vale o crime?”, que aborda a escolha do caminho pela criminalidade. O CD “Rosas” saiu pelo selo Atitude Fonográfica em 2006. O 1º DVD, editado, prensado e distribuído pela GRV Media, Música e Entretenimento, veio em 2011.

No currículo, participações em festivais como Abril Pro Rap e Hip Hop do Cerrado. O grupo recebeu da produtora Na Mira (RJ) o videoclipe da música “Rosas”. Muito utilizado em palestras por várias ONGS, contabiliza mais de 4,5 milhões de acessos no YouTube. Outro grande sucesso, com mais de 28 milhões de acessos no YouTube, é o documentário, curta-metragem e videoclipe “Enterro do Neguinho”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os tantos momentos inesquecíveis, destaque para apresentações no abrigo das mulheres vítimas de violência doméstica; no Senado Federal em comemoração ao dia da Mulher; no Teatro Carlos Gomes, com o Afro Samba do Grupo Cultural Afro Reggae e Orquestra, sob regência do saudoso Maestro Silvio Barbato; na inauguração do shopping popular do DF e na Esplanada dos Ministérios pelo Dia Nacional de Combate à Violência Contra a Mulher. Já entre as premiações, tem valor especial o Prêmio Hutúz 10 anos, como Grupo Revelação do Século. O grupo também participou do documentário “Em Comum”, do Canal Futura em parceria com o Afro Reggae, sobre o Hip Hop do DF.

Dois CDs, um DVD, um álbum em parceria com o rapper Provérbio X e 14 vídeos clipes depois, o Atitude Feminina, vem aí com mais um vídeo clipe de música nova, com as participações especiais de Cintia Savoli e Carol Rebouças. Em razão da pandemia, o novo álbum sairá 2021, também com distribuído digital a cargo da GRV Media, Música e Entretenimento. Além de muita música, a Live do dia 18 vai relembrar as tantas histórias, lutas e conquistas desse grupo cheio de atitude e talento.

Serviço:

Live Atitude Feminina-20 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18 de julho

20 horas

Youtube: Atitude Feminina Oficial