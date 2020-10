Gabriel Elias anuncia single com Onze:20 e data de estreia de novo álbum

PUBLICIDADE

O sempre good vibes Gabriel Elias acaba de anunciar duas grandes novidades a respeito de seu novo álbum “Música Pra Curar Brasileira”! A primeira delas é que ao lado da banda Onze:20, o cantor disponibiliza no dia 23 de outubro, sexta-feira, o single “Essas Horas” em todos os apps de música. Já a segunda fica por conta da data de estreia do novo disco, que tem data programada para pouco mais de um mês depois, dia 27 de novembro. O novo trabalho também conta com participações especiais de Atitude 67 e Vitor Kley.

Diferente de todas as faixas do “Música Pra Curar Brasileira”, ‘Essas Horas’ foi a única que não foi produzida por Gabriel. Assinada por Marlos Vinicius, baixista do Onze:20, a canção é uma leve, simples e direta declaração ao melhor estilo love song acústico. “Quando fiz esse som pensei na hora: isso tem a cara dos primeiros trabalhos do Onze:20! Além de convidar o Vitin, fiz questão de deixar a produção musical nas mãos do Marlos. Ele encontrou a sinergia exata entre os dois mundos”, conta Gabriel.

O convite para a colaboração, como as demais as parcerias do álbum, foi motivada pela amizade. “Todas as participações do álbum são muito verdadeiras pra mim, são pessoas que gosto de estar perto. A música é só o motivo pra celebrar esses laços”, conta o cantor.

Sobre o ‘Música Pra Curar Brasileira’, que chega à todas as plataformas na última sexta-feira de novembro, o mineiro se diz ansioso para poder mostrar seu melhor trabalho até hoje. “Esse álbum traz a melhor versão do Gabriel Elias para o Gabriel Elias. Estou muito contente com o resultado e louco para que as pessoas possam ouvir logo e serem tocadas pelas mensagens”.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 1.7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de meio bilhão de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, Gabriel teve a faixa “Fiz Esse Som Pra Você”, entre as mais tocadas do país em 2019. Além disso, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” da banda Maneva e “Bem Vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.