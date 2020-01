Funn Summer 2020: Beach Club promete ser o desejo do verão brasiliense

PUBLICIDADE 

“A ideia é juntar o charme de um clube badalado com a brisa do Lago Paranoá numa vibe divertida com serviço de alto padrão”, afirma Paulo Paim. É com essa máxima que o beach club do Funn Summer promete ser o desejo do verão brasiliense, a partir do dia 11 de janeiro, no Clube Ases.

O festival de verão idealizado pela Funn Entretenimento e Constantino Produções contará com dois espaços com entradas separadas e horário de funcionamento diferenciado. O beach club funcionará de 10h às 18h e a Arena Summer de 18h às 2h com shows badalados.

“No Beach Club teremos 8 lounges privados, sendo 7 com capacidade para 30 pessoas e 1 com capacidade para 50, espreguiçadeiras e duchas à disposição”, explica Pedro Caetano. A ideia é que ao longo do dia a vibe vá mudando de acordo com os DJs, que se alternarão nas pick-ups. Aqui o gênero musical será o eletrônico e o line-up exclusivo com DJs locais e de outras cidades.

O restaurante oficial será o New Mercadito, que convidará semanalmente um chef da cidade para assinar o cardápio. “O foco do menu será frutos do mar: camarão, lagosta, ostras… Teremos drinks, vinhos rosé e branco, atendimento de garçom na mesa”, conta Hugo Andrade. Entre os chefs já confirmados estão: Lui Veronese, Thiago Paraíso e Dudu Carvalheiro. O bar de drinks fica por conta do Versão Brasileira.

Também haverá um píer flutuante para dar acesso as lanchas e barcos, que quiserem fazer uma paradinha por lá. “Nosso estacionamento aquático cabe apenas 20 lanchas, por isso ofereceremos jet skis para buscar quem precisar ancorar seu barco mais longe”, completa Carlos Constantino.

O beach club também oferecerá esportes aquáticos, como: jetsurf, wakeboard, caiaque, SUP, entre outros. Neste sábado, o Noá Crossfit comanda o aulão de yoga às 10h, funcional às 11h e fitdance às 12h. Quem quiser levar seu pet, a boa notícia é que o espaço é petfriendly. “Neste espaço teremos a lojinha Funn Summer Store em parceria com a Born e outras marcas locais”, antecipa Henrique Migras.

Às 18h, o beach club encerra suas atividades e o público segue para a Arena Summer. No line-up da Arena, nomes de peso da música nacional. A abertura fica por conta da festa Pagode do Péricão com Pixote e Bom Gosto; Dia 12, é a vez de Djonga, Maneva e Filipe Ret; Já no dia 18, na festa Rio Sunset vai ter Rennan da Penha, Fancy Inc, Matheus Fonseca, Ownboss, Fábio Serra, Teles, Mojjo, Manza e Jéssica Brankka; Dia 25, a festa Rio Eu Te Amo reúne Thiaguinho, 3030 e Joe Kinni; Domingo, 26, Armandinho, Pitty e Scalene; No dia 1º de fevereiro, o festival recebe Tomate e Turma do Pagode; 08/02, Atitude 67, Vitão e Make U Sweat; 15/02, “Um belo dia” com Belo, Salgadinho e Chrigor; 16/02, Resenha Cleber e Cauan e Juliana Marques.

“A expectativa de público na Arena Summer é de até 5 mil pessoas por dia”, conta Constantino. Os ingressos podem ser comprados pelo site da Funn Entretenimento (www.funnentretenimento.com.br) e pelos aplicativos Funn Entretenimento e Sympla.



LINE-UP COMPLETO

FUNN SUMMER – Festival de Verão

1° FDS

11/01 (sábado) – Festa Pagode do Péricão – Periclés, Pixote e Bom Gosto

12/01 (domingo) – Djonga, Maneva e Filipe Ret

2°FDS

18/01 (sábado) – Festa Rio Sunset – Rennan da Penha, Fancy Inc, Matheus Fonseca, Ownboss, Fábio Serra, Teles, Mojjo, Manza e Jéssica Brankka

3°FDS

25/01 (sábado) – Festa Rio Eu te Amo – Thiaguinho, 3030 e Joe Kinni

26/01 (domingo) – Armandinho, Pitty e Scalene

4°FDS

01/02 (sábado) – Tomate, Turma do Pagode e Breno Rocha

5°FDS

08/02 (sábado) – Atitude 67, Make U Sweat, Vitão e The Otherz

6°FDS

15/02 (sábado) – Festa Um Belo Dia – Belo, Salgadinho e Chrigor

16/02 (domingo) – Festa Resenha com Cleber e Cauan e Juliana Marques

Serviço

Funn Sumer – Festival de verão

Período: 11 de janeiro a 16 de fevereiro

Beach Club: 10h às 18h

Arena de shows: 18h às 2h

Local: Orla do Clube Ases

Ingressos: R$ 50 a R$ 100

Vendas pelo site www.funnentretenimento.com.br e Apps Funn Entretenimento e Sympla

Mais informações: @funnentretenimento