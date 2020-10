Festival Móveis Convida celebra 20ª edição em 2020, assume nova identidade e convoca artistas para se apresentarem em edição comemorativa

PUBLICIDADE

MCs, DJs, bandas e todos os estilos e solistas já podem se preparar para a 20ª edição do Festival Móveis Convida, que mudou de identidade e chega em 2020 com o nome Festival Convida para abraçar o mercado local e nacional. Criado em 2005, o evento reconhecido por alcançar públicos diversos e abrir espaço para bandas de Brasília, do Brasil e do mundo lançará um chamamento público para os artistas da música se inscreverem e participarem desta grande edição. Afinal, é hora de soprar as velinhas das 20 edições exatamente em 2020. Não à toa, o slogan #202020 chega para motivar os artistas em tempos de pandemia e também o público que poderá curtir mais de 40 artistas no evento que terá duração de 13 dias. O melhor, é de graça e livre para todos os públicos.

As inscrições, também gratuitas, poderão ser realizadas até o dia 16 de outubro, sexta-feira, no link que estará na bio do Instagram: @moveisconvida. Os shows serão transmitidos entre 22 de novembro e 5 de dezembro na plataforma on-line OASI.

Novo nome, novo formato, nova plataforma, muita festa. O Festival Convida chega com força e engloba diversas frentes. No total, mais de 40 grupos e artistas dos cinco cantos do Brasil vão se reunir em uma nova plataforma e tocar músicas para todos os gostos em um evento que desde seu nascimento hasteia a bandeira da diversidade, do respeito e da democracia.

Com curadoria de Marta Carvalho, Bia Nogueira e Bruno Lancellotti – todos renomados produtores do mercado cultural nacional – em conjunto com Eli Moura e Fabio Pedroza, coordenadores gerais, o Convida chega como uma nova marca que não se resumirá apenas ao festival.

Integração de agentes do mercado musical local e nacional, rodas de negócio serão ações também realizadas pela equipe que, desde seus primórdios, incentiva as pessoas a entrarem no mercado artístico e cultural. “Teremos o Convida Pro, Convida Capacitação, Convida nas Escolas, dentre outros. Agora, a hora é do Festival Convida e de marcarmos #202020”, celebra a coordenadora e curadora Eli Moura.

E para começar as comemorações, o Festival Convida começa exatamente convidando os artistas da música para garantir a alegria do público neste final de ano. “Desde o nascimento como Móveis Convida conseguimos reunir diferentes públicos, promover espaço para bandas de Brasília e também trazer bandas de renome nacional e internacional para a capital federal”, conta Fabio Pedroza, coordenador geral desde a primeira edição.

Outra novidade é a idealização dessa nova edição, feita de forma horizontal e colaborativa: “Além de mim e da Eli, também contamos com um time incrível de produtoras como Jana Montalvão, Marina Weber, Thiago Fanis, Nana Yung além do Fabrício Ofugi, que foi uma das cabeças lá no início de tudo”, coloca.

E a colaboração não para aí, o evento será realizado integralmente dentro da OASI, uma plataforma que chega como uma nova forma de construir eventos e experiências colaborativas a partir da criação de comunidades gamificadas. A plataforma foi construída e idealizada pela Afete-se, Feira da Musica, Festival Convida, Ninja Hacker Space e S.O.M.

“E vamos contar, como sempre, com um lineup diversificado, assim como nosso público. Aliás, esta sempre foi uma característica do Convida. Agregar”, ressalta Eli Moura.

O Festival Convida conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço: Festival Convida convoca artistas da música para tocaram na 20ª e maior edição celebrada em 2020

Inscrições gratuitas no link na bio do Instagram: @moveisconvida

Data das inscrições: 12 a 16 de outubro de 2020

Festival Convida

De 22 de novembro a 5 de dezembro de 2020

Local: Plataforma on-line OASI

Gratuito

Classificação livre

Informações: @moveisconvida