Festival de curtas metragens celebra Halloween com programação especial

Fantasias fora do armário e visual caprichado para receber a data mais assustadora do calendário! Na Casa Thomas Jefferson, o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, será comemorado com programação especial: no dia 30 de outubro, o público poderá participar do festival virtual de curtas metragens Anima Thomas, com uma seleção de divertidos filmes inspirados na celebração. O evento, transmitido pelo Zoom, é gratuito e conta ainda com atividades interativas, jogos e programação para toda a família.

A diversão é garantida a partir das 10h, com sessões especiais para os pequenos entre 3 e 6 anos, das 10h às 10h30 e das 15h às 15h30. Crianças de 7 a 13 anos testarão sua coragem nas sessões de 11h às 11h40 e 16h às 16h40. No catálogo, uma seleção de animações premiadas internacionalmente de vários estilos (2D, 3D, stop motion, entre outros). Os filmes são em inglês e as inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/animathomas ou por QR Code, disponível em publicações nas Redes Sociais da Casa Thomas Jefferson.

Você sabia?

O Dia das Bruxas é conhecido mundialmente como um feriado celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde é chamado de Halloween. “Hallow” é um termo antigo para “santo”, e “eve” é o mesmo que “véspera”. Comemorado em 31 de outubro, a festa se popularizou por todo o mundo. No Brasil, a sua comemoração remonta há cerca de 20 anos e tornou popular hábitos como o uso de fantasias, decoração especial nas casas e as brincadeiras de “doces ou travessuras”.

PROGRAME-SE

Anima Thomas – Festival de Halloween

Quando: 30 de outubro de 2020

Horário: Kids de 3-6 anos: sessões de 10h às 10h30 e de 15h às 15h30; Kids de 7-13 anos: sessões de 11h às 11h40 e de 16h às 16h40.

Onde: Aplicativo Zoom

Informações em inscrições em https://bit.ly/animathomas

*Curtas animados em inglês.