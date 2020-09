Farley Mattos inova em conceito de eventos e estuda novidades

PUBLICIDADE

Após o sucesso do evento Experience Fashion e Gourmet, realizado neste mês, pelo influenciador digital Farley Mattos, no Flamboyant Shopping, em Goiânia, as expectativas é de que mais eventos aconteçam, porém com todos cuidados necessários e de forma bastante planejada.

“Nesse período de pandemia está tudo muito complicado. Os eventos se encerraram e as lives estão acontecendo”, afirmou Farley, que ainda revelou ser bastante crítico com relação a esse novo formato.

“Vejo lives com desconfiança, Algumas tem seu lado positivo, outras, não. Parte dessas lives não estão levando um conteúdo para as pessoas, e sim sonhos frustrados”, comentou. “Tudo tem que ser muito estudado antes de ir para a frente do celular e começar a falar coisas”, finalizou.

De acordo com o influenciador, o evento fashion foi realizado de uma forma totalmente inovadora. “Foi muito bacana. Hoje, tanto os homens como mulheres, não aguentam mais esses coquetéis de lançamento. As pessoas perderam esse encanto porque virou uma espécie de “convidei para você comprar.”

Acolhido no shopping goiano, Farley Mattos fez uma verdadeira tarde de muito glamour, em uma experiência em que os participantes se sentiram a vontade, sem amarras. “A minha intenção foi levar mulheres para esse encontro para conversar, brindar e falar das peças. Explicar o porquê de cada uma delas ter aquele valor e cada detalhe. Caso a pessoas quisesse comprar, ou não, tudo bem”, explicou o influenciador que teve apoio da Dulce & Gabbana.

“De lá ainda fomos para um restaurante, nos distraímos. É isso que as pessoas buscam, coisas inovadoras. O Farley Mattos é isso, levar as maravilhas e gostosuras da vida”, disse Farley Mattos.