Exposição on-line “60 anos de Brasília — Rota da Paz”

De 19 a 30 de agosto, a Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade (TBV) em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) apresentará a sua primeira exposição on-line no Instagram. A mostra 60 anos de Brasília — Rota da Paz, homenageia o Dia Mundial da Fotografia, comemorado em 19 de agosto. A propósito, este mês passa a ter, de acordo com a Setur-DF, ações de promoção e incentivo ao turismo religioso.

A exposição contará com a participação de 10 fotógrafos de Brasília/DF: Dida Sampaio, Rayan Ribeiro, Breno Fortes, Sandra Bethlem, João Amador, Cláudio Gerber, Luís Tajes, Kazuo Okubo, Ed Alves e Hugo Barreto. Pelas perspectivas e pelos olhares desses retratistas, o internauta poderá contemplar diversos ângulos de monumentos dentre os quais templos, mosteiros e outros espaços voltados à Fé e ao misticismo que compõem a Rota da Paz no Distrito Federal.

A mostra também faz parte das comemorações dos 31 anos do Templo da Boa Vontade, que neste ano convida a todos a um novo e moderno conceito de peregrinação online — mantendo, assim, o necessário isolamento físico, recomendado pelas autoridades durante a pandemia do novo coronavírus.

A Rota da Paz faz parte do Tour Virtual de Brasília, que foi criado e elaborado em abril deste ano pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal em celebração aos 60 anos da capital brasileira por meio da plataforma Google Earth (http://www.turismo.df.gov.br/brasilia-tour-virtual/).

Acesse @templodaboavontadetbv, curta, comente e compartilhe!

Serviço:

Evento: Exposição Fotográfica Virtual “60 anos de Brasília — Rota da Paz”

Data: 19 a 30 de agosto de 2020

Acesso: @templodaboavontadetbv — Instagram do Templo da Boa Vontade

Informações: (61) 3114-1070