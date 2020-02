Venda de ingressos para show O Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé abre na próxima segunda-feira (17)

PUBLICIDADE 

Uma das festas mais aguardadas em Brasília, o projeto Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé, abre as vendas de ingressos na próxima segunda-feira (17), com valores a partir de R$ 50.

A festa que será no dia 9 de maio, em local ainda surpresa, vai contar com duas áreas: Encontro R$ 50 (meia-entrada) e Camarote R$ 100 (meia-entrada), e poderão ser adquiridas pelos sites www.oquevemporai.com e www.furandoafila.com.br, além dos pontos físicos das Lojas Óticas Diniz.

O evento que reúnes três dos principais artistas da Bahia terá mais de cinco horas de show, com um repertório montado pelos sucessos das três atrações, além de sucessos de outros artistas baianos.

Sobre o Encontro

O projeto O Encontro teve início em março de 2019, quando os cantores Léo Santana, Xanddy, líder do Harmonia do Samba, e Tony Salles, vocalista da banda Parangolé, decidiram se unir para representar o axé/pagode baiano. Resultado: um grande show na Arena Fonte Nova, com mais de cinco horas em que as três bandas se revezaram no palco.

Recentemente, durante uma coletiva antes da apresentação no Festival Virada Salvador, Xanddy revelou que o projeto O Encontro será um dos focos do grupo musical em 2020, e que cerca de 20 shows já estão agendados para 2020 por diversas capitais brasileiras.

Serviço

O Encontro – Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé

Local Surpresa

Vendas a partir do dia 17 de fevereiro (segunda-feira);

Pré-venda promocional: Área encontro R$ 50 (meia-entrada); Camarote R$ 100 (meia-entrada); podendo ser adquiridos pelos sites www.oquevemporai.com e www.furandoafila.com.br, além dos pontos físicos das Lojas Óticas Diniz.

Não recomendado para menores de 16 anos.

Para mais informações: @encontrobrasiliaoficial