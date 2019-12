Natal Monumental anuncia atrações musicais que vão brilhar no Parque da Cidade

PUBLICIDADE 

Inaugurado no último domingo (15) com um lindo concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, regida pelo maestro Cláudio Cohen, o Natal Monumental anunciou sua aguardada programação cultural. Com a promessa de encantar as famílias brasilienses em intensos sete dias de atividades, o espaço vai receber shows musicais, coral, teatro infantil, aula de Yoga, e oficinas de sustentabilidade para a comunidade. Todos totalmente gratuitos.

Realizado com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com produção da Associação Amigos do Futuro e F2, o evento tem como madrinha a primeira dama do DF, Mayara Noronha.

“O Natal Monumental é um evento que já faz parte do calendário das famílias de Brasília. É uma felicidade saber que este ano ele amplia o seu alcance social, chegando a muito mais pessoas. Iniciativas como esta sempre terão o meu apoio. Brasília é privilegiada por receber um evento que oferece cultura, entretenimento e o espírito natalino a todas as famílias, e de forma gratuita”, comemora a primeira-dama Mayara Noronha.

Ocupando uma área de 5.000 m2, próximo ao Estacionamento 10 e a Praça Eduardo & Mônica, o Natal Monumental tem como um dos grandes destaques a Vila de Luz Encantada, com 70 árvores de LED entre ipês, pinheiros, willows, coqueiros e palmeiras, uma árvore flutuante de 20 metros, montada no Lago do Pedalinho, além de uma tenda geodésica de bambu com projeções sobre as histórias dos 60 natais de Brasília, apresentados pela figura de Juscelino Kubitschek em um personagem exclusivo desta edição.

Programação cultural

Em todos os dias até 24 de dezembro, sempre às 19h, os brasilienses que estiverem passando pelo Parque da Cidade terão a oportunidade de prestigiar a cerimônia do acender das luzes do Natal Monumental, com uma linda cantata de Natal apresentada por vários corais da cidade, entre estes o Coral dos Servidores da UNB e Coral CoroEncena.

Montado sob um túnel de 1.200 m², o palco do Natal Monumental também vai receber shows musicais, apresentações teatrais e oficinas. Na sexta-feira (20), a partir das 20h, a banda brasiliense Di Propósito vai animar os presentes. Já no sábado a programação começa logo cedo, a partir das 10h, com aula de Yoga. Em seguida, os participantes também poderão participar da oficina de decoração criativa. Às 15h, as atividades serão voltadas para a criançada, com Oficina de Produção de Instrumentos musicais com o Patubatê, além da apresentação da companhia de circo Udi Grudi, às 17h. Ao anoitecer, a partir das 20h, o grupo Surf Sessions sobe ao palco convidando os DJs Camila Jun e Chicco Aquino, que vão embalar o público até 0h.

No domingo, a programação não para. A partir das 10h, às atividades começam com uma relaxante aula de Yoga, seguida de uma oficina interativa de horta urbana. Já na parte da tarde, às 15h, a programação será para o público infantil com oficina de produção de instrumentos musicais e apresentação do teatro Tumbalacatumba, às 17h. Para encerrar o intenso e animado final de semana do Natal Monumental com chave de ouro, o espaço vai receber o show do cantor Digão, vocalista da banda Raimundos, que vai dividir o palco com Vivi Mascarenhas, Jorge Bittar, do Surf Sessions, e Bruno Alpino do grupo Dona Cislene. Para encerrar a noite, o DJ Barata comandará as pick-ups.

Natal Solidário

No dia 24 de dezembro, das 8 às 15h, a Associação Amigos do Futuro, com apoio do Banco de Alimentos da Ceasa, vai promover o Natal Social, um dia dedicado a atividades e atendimento para a comunidade de menor renda, além de arrecadar alimentos, roupas e brinquedos que serão doados.

Oficinas de arte educação, apresentações musicais com a Seresta Senhor Gonzáles, ceia natalina com a participação do Papai Noel também estão na programação.

E para celebrar o dia do Natal, serão plantadas no Parque da Cidade 50 mudas do Cerrado, com a ajuda de crianças e idosos.

Serviço

Natal Monumental – Parque da Cidade

Onde: Parque da Cidade – ao lado da Praça Eduardo & Mônica e do Pedalinho do Lago; próximo as saídas do Sudoeste e da Asa Sul.

Quando: até 24 de dezembro (programação cultural) / 6 de janeiro de 2020 (decoração)

As luzes serão acesas diariamente das 18h30 às 2h;

Entrada gratuita.