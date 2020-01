Grupo 7 na Roda e bloco Teteretê comandam a “Farrinha no Quintal” neste domingo (19/01)

PUBLICIDADE 

Dando início a temporada de Carnaval do “Quintal” (Oliver), a “Farrinha” deste domingo traz o Bloco Teteretê para já aquecer o público brasiliense. O Bloco, criado por Leo e Fabio Cavanha, vem com a ideia de comemorar e homenagear os 15 anos do projeto SALVE JORGE que foi sucesso por anos seguidos em Brasília. No repertório um mix de Caetano com funk, Jorge Ben com 150, Edson Gomes com brega funk, música brasileira com beats para geral dançar do início ao fim! Músicos e DJ juntos em cima do palco!

Além do Bloco, iniciaremos o evento com o melhor do samba e pagode com o grupo 7 Na Roda e DJ Maffra nas pick ups. “Estamos apresentando um produto novo, por isso o nome Teteretê, que se relaciona com os trabalhos da Salve Jorge, mas, ao mesmo tempo, nos dá liberdade de experimentar”, explica o vocalista Leo Goulart. Venha curtir em um ambiente rústico e descontraído, com preços convidativos e comandas individuais, além de espaço kids para a garotada monitorado pela Hora do Agito, com oficinas e muitas brincadeiras. O espaço oferece comida boa, música de qualidade e várias opções de drinks e vinhos. A partir das 16h até 0hrs com cobrança de ingresso no valor de R$ 40,00 (antecipado). Venha para o Quintal e viva essa experiência única em seus fins de semana.

Grupo 7 na Roda

Com 12 anos de estrada, o 7 na Roda se consolidou como um dos grupos mais fiéis ao samba de raiz em Brasília. A banda formada por sete jovens nascidos na capital do país é símbolo da resistência cultural da cidade. Há mais de uma década, os músicos embalam as noites de terça-feira no Outro Calaf. Pelos cálculos, já foram cerca de 700 apresentações no espaço. Com dois discos gravados — Mensageiros do Samba e Convocação —, o 7 na Roda se prepara para dar mais um passo importante na carreira: no dia 17 de dezembro de 2019, haverá a gravação do primeiro DVD. A formação do 7 na Roda, antigo Adora Roda, é a seguinte: Breno Alves (pandeiro e voz), Kadu Nascimento (percussão e voz), Guto Martins (percussão), Vinícius de Oliveira (banjo e voz), Pedro Molusco (cavaquinho), Rodrigo Dantas (violão de sete cordas) e Jakson Delano (sopros).

Serviço

Quintal – Comer, beber e ser feliz

Data: 19/01/20

Horários: 16h até 0hrs.

Valor: R$ 40,00 – Espaço Kids R$ 40,00. (opcional)

Local: Clube de Golfe – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 / Entrada pelo Restaurante Oliver – Asa Sul, Brasília – (61) 3323.5961

Classificação: Livre