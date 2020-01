Dançar: ótima pedida para 2020

PUBLICIDADE 

Depois das comilanças de fim de ano e com o encerramento das férias escolares, o momento é mais que propício para voltar a se “mexer”. É hora de pegar firme nas atividades físicas e, por que não repensar novos hábitos por mais qualidade de vida? Para quem estava parado, ou quer experimentar algo novo, a dança é a dica – ela é capaz de exercitar todos os músculos do corpo, além de ser uma excelente atividade para a mente. Pensando nisso, a Studio 3 abre as portas nesse sábado, 1º de fevereiro, para um dia inteiro de aulas abertas e gratuitas, a fim de apresentar diversas modalidades de dança para quem busca algo diferente. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp da escola (61 99931-3330, ou 61 99934-3330).



Alongamento rítmico, Contemporâneo, Jazz Dance, Street Dance, Ballet Adulto, Ballet Clássico. Tem para todos os gostos. A grade de aulas para o evento aberto foi escolhida a dedo pela Studio 3 e apresenta ao menos seis modalidades diferentes como opções de atividade física. Cada aula terá duração de 1 hora e 30 minutos, das 9 às 17h. A idade mínima exigida para participação é de 15 anos, com exceção do Street Dance, que é de 10 anos. As aulas acontecem na unidade da Asa Norte, aberta recentemente, e celebram o início das aulas da escola, que começam oficialmente no dia 3.

Serviço:

Data: 1º de fevereiro, sábado, das 9 às 17h

Local: Studio 3, Unidade da Asa Norte – 509 Norte Conj B Térreo Edifício Contag

Inscrições gratuitas: 61 99931-3330, ou 61 99934-3330

Vagas limitadas

Programação:

9h – Alongamento rítmico com Lívia Bennet

10h30 – Contemporâneo com Lívia Bennet

12h – Jazz Dance com Andi Vargas

13h – Street Dance com Rafa Cruz

14h – Ballet Adulto com Treza Braga

15h30 – Ballet Clássico com Marcelo Ferreira