Consultoria online orienta empresários do DF em como agir diante das mudanças no mercado

No próximo dia 25 (quarta-feira), às 19h45, o grupo Conectta Networking promove evento online “Pensando Fora da Caixa”, com dois especialistas em empreendedorismo para alertar empresário do DF em como criar soluções criativas e se manterem no mercado.



Uma nova realidade se estabeleceu com a chegada do novo Coronavírus no Brasil. Em questão de dias, Brasília e seus moradores vivem uma experiência jamais imaginada para 2020. Nesse cenário, se encontram os empresários de diversos segmentos que precisam se reinventar e manter os seus negócios a todo vapor. Para ajudar nesse processo, o Grupo Conectta Networking realiza nessa quarta-feira (25), uma palestra online gratuita com dois especialistas que mostram novos caminhos para reagir diante dessas transformações mercadológicas. Daniel Balboa, especialista de inovação e processos e Ricardo Resstel, especialista em liderança analisam o mercado sobre essa nova perspectiva e mostram diretrizes para tomar decisões assertivas dentro do panorama atual.

O encontro vai abordar temas como: ameaças criadas pelo COVID-19 e como driblá-las, oportunidades no mercado que surgiram e como aproveitá-las, enxergar quais necessidades foram geradas, percebidas ou aumentadas com o cenário e como ser centrado no cliente em meio à crise.



Conecta Networking

O Conectta Networking é um grupo de empresários que surgiu com o objetivo de propiciar encontros entre empresários do DF e ser palco de realização de um intenso networking. Idealizado em 2018 por Frederico Barros, sócio da Fazendo Mais, empresário há 9 anos com atuação no mercado há mais de 23 anos, o Conectta foi concebido para se tornar o mais importante evento de networking colaborativo do Distrito Federal.



Serviço: Consultoria online gratuita orienta empresários do DF em como agir diante das mudanças no mercado

Data: 25 de março de 2020

Local: https://instagram.com/conecttanetworking?igshid=10a938eesh2vy

Horário: 19h45

Valor: gratuito