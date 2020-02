Carnavenda também terá tarde de segunda-feira dedicada às crianças

PUBLICIDADE 

O Carnavenda 2020 reservou a tarde da próxima segunda-feira (24), para a criançada. Das 14h às 17h, vai rolar muita música legal e brincadeira comandada pela Oficina Mirim. Os pequenos vão colocar a mão na massa e aprender a fazer a própria máscara de carnaval, com a temática Super Heróis. Crianças acompanhadas dos pais pagantes (R$30/pessoa) têm entrada gratuita. O confete, serpentina e espuminhas também serão por conta da casa.

“Somos uma casa que recebe amigos, família, vizinhos e a proposta é oferecer diversão de qualidade. A festa vai ser na medida certa, começando às 14h e encerrando à meia noite”, explica Gustavo Gazeta, à frente do Na Venda e UK Music Hall. Restrita a pagantes, que podem adquirir os ingressos antecipadamente, o Carnavenda será ainda mais caprichado nesta edição. “Fizemos a aposta no ano passado e nos surpreendemos com a adesão. Como dizem, não deu para quem quis. Por isso, em vez de dois, teremos quatro dias de evento para atender ao maior número possível de clientes e amigos. Faremos melhor, com investimento em cenário, programação eclética e um cardápio de petiscos e drinks especial”, afirma.

Entre o sábado 22 e a terça 25 de fevereiro, com estrutura apropriada para receber até 500 pessoas por dia, a festa conta com produção da GRV Música, Media e Entretenimento. Mais que o melhor das várias vertentes do samba e do axé, o Carnavenda também terá entre as atrações o DJ Maffra, mandando um groove de responsa, a DJ Rozi Acioli, aquecendo a galera com muito pop nacional e internacional e o DJ Tuy, como pop anos 80, groove, funk, disco anos 70). Abrindo a festa, diariamente, o welcome music ficará por conta do DJ Lâmina, tocando no UK Music Hall de portas abertas.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado | 22 de fevereiro

Cavanha e Banda (samba-rock, pop, axé e grooves nordestinos) – Das 18h às 21h30

DJ Maffra (brazillian groove, afros e pop´s) – Das 20h às 00h

Domingo | 23 de fevereiro

Thiago Nascimento (axé, Nordeste Mix) – Das 18h às 21h30min

DJ Tuy (pop anos 80 nacional, groove, funk, disco anos 70) – Das 20h às 00h

Segunda | 24 de fevereiro

Cavanha e Banda (samba rock, pop, axé e grooves nordestinos) – Das 18h às 21h30

DJ Maraskin (pop e indie rock anos 70, 80 e 90) – Das 20h às 00h

Terça | 25 de fevereiro

Dhi Ribeiro (samba enredo, raiz e Bahia) – Das 18h às 21h30

DJ Rozy Acioli (pop e eletrônico internacional e nacional) – Das 20h às 00h

Serviço:

Carnavenda 2020 – De 22 a 25/02 – A partir das 14h às 00h

Ingressos apenas no local:

R$40I dia (antecipado ou até às 18h)

R$50I dia (após às 18h)

R$ 100I passaporte 4 dias

Na Venda e UK Music Hall: CLS 411 Bloco B

Carnavenda 2020 com Oficina Mirim – Das 14h às 17h

R$30 (adulto com criança)