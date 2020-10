Estreia do Canta Comigo Teen vira assunto nas redes com show de Sidinho

PUBLICIDADE

O novo reality show musical da Record TV, Canta Comigo Teen, teve seu primeiro episódio transmitido na tarde deste domingo (4), como um quadro do Hora do Faro. Pelos índices da audiência, não se pode dizer que a estreia foi das melhores. Mas os números podem melhorar nas próximas semanas com a repercussão positiva que já vem despontando nas redes sociais.

De acordo com dados preliminares do Ibope, a atração apresentada por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro registrou média de 8,4 pontos na Grande São Paulo – com picos de 10,1 e share de 13% – e não passou do terceiro lugar no ranking das audiências abertas.

Na mesma faixa, a Globo liderou com 15,9 pontos, com a exibição de Dança dos Famosos. O SBT ficou na segunda colocação, com 11,7, entre os programas Eliana e Roda a Roda. As médias consolidadas serão divulgadas na segunda-feira (5).

Logo após o final do Canta Comigo Teen, porém, os memes bem humorados e os comentários positivos de quem acompanhou, principalmente no Twitter, já demonstram a chance de o programa emplacar.

“Você cochilou e o Cirilo saiu da Escola Mundial e virou jurado do Canta Comigo Teen”, divertiu-se um usuário, surpreso com a presença do ator Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo da novela “Carrossel” (2012).

A apresentação do menino Sidinho vem ganhando muitas citações: “Tô arrepiada pela voz do Sidinho”, celebrou um post. “O que é o Sidinho, meu povo? O astro!”, endossou outro.

Sidinho, 14, é o caçula de seis irmãos e sempre foi incentivado pela mãe a cantar. Ele foi o primeiro participante do Canta Comigo Teen a receber nota 100 dos jurados, passando direto para a grande final.

“Eu amo dançar, hoje eu vim trazer todo swag dos meus pés para minha voz e arrebentar nesse palco. Venho de uma família composta por seis irmãos, eu sou o sexto, e me chamam de apaziguador. Só que aqui eu vim para ser explosão”, disse ele, que interpretou “Sozinho” de Peninha.

As informações são da FolhaPress.