Ensaio do Bloco esquenta o clima para o carnaval 2020 com muito pagode, nostalgia e muito retrô

Já é carnaval no “Quintal” mais animado de Brasília. A Farra já começa neste domingo (26/01) com a famosa “Farrinha no Quintal” que traz como atração para embalar os foliões o Bloco Primeiro Beijo. Será uma tarde com muito pagode retrô para já aquecer o público brasiliense. Vai ter expoentes da década de 90, como Só Pra contrariar, Exaltasamba, Raça Negra, Grupo Molejo, Negritude Jr., Katinguelê, entre outros, o repertório é composto prioritariamente por sambas e pagodes. A banda passeia por uma gama variada de sucessos tradicionais dos principais grupos de pagode do país e presta uma homenagem a outras vertentes da música brasileira, adaptando as canções de forma alegre e irreverente, e dando uma pitada de modernidade com arranjos diferenciados e mais dançantes. E aí, borá chamar os amigos? Venha curtir em um ambiente rústico e descontraído, com preços convidativos e comandas individuais, além de espaço kids para a garotada monitorado pela Hora do Agito, com oficinas e muitas brincadeiras. O espaço oferece variedade gastronômica, música de qualidade e várias opções de drinks e vinhos. A partir das 16h até 0hrs com cobrança de ingresso no valor de R$ 40,00 (antecipado). Venha para o Quintal e viva essa experiência única em seus fins de semana.

26/01 – (domingo)- Bloco Primeiro Beijo

Uma viagem no tempo até a década de ouro de um dos ritmos mais contagiantes do país. Essa é a proposta da Primeiro Beijo, banda criada em Brasília, em 2014, com objetivo de levar ao público os maiores hits do Pagode dos anos 90 e releituras de sucessos atuais. A banda nasceu em pleno carnaval no Bloco do Primeiro Beijo, o evento foi realizado até 2016. Em 2020 a ideia do bloco volta à tona, mas em formato diferente. A Primeiro Beijo vem com o conceito retrô que evidencia músicas de sucesso e busca novas tendências para o segmento.É formada por Igor Daniel (Vocal), Leandro Borges (Cavaquinho), Marcelo Lima (Pandeiro), Bruno Lustosa (Surdo e tantan), Renan Ferreira (Contrabaixo), Bruno César (Bateria) e Bruno Antônio (Violão).Completando 6 anos de estrada, os jovens músicos prometem contagiar o Brasil com sua irreverência e as músicas que marcaram diversos corações apaixonados e até hoje habitam a memória dos amantes do pagode.

Serviço:

Quintal – Comer, beber e ser feliz

Data: 26/01/20

Horários: 16h até 0hrs.

Valor: R$ 40,00 – Espaço Kids R$ 40,00. (opcional – até às 16h)

Local: Clube de Golfe – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 / Entrada pelo Restaurante Oliver – Asa Sul, Brasília – (61) 3323.5961

Classificação: Livre