Em novo episódio da websérie Stella Chefs BSB, Renata Carvalho recebe os chefs Cristiano Komiya e Marcelo Petrarca

A partir desta sexta-feira (17) vai ao ar o 2o episódio da websérie Stella Chefs Bsb, trazendo como convidados os chefs Cristiano Komiya, do Izakaya Sakeyo, e Marcelo Petrarca, do renomado Bloco C. Com apresentação de Renata Carvalho, a nova receita da série é Patinha de Caranguejo ao Missô, acompanhada de Stellinha gelada e conversas. para compartilhar um momento de conexão ao redor da mesa, mesmo que virtualmente.

Os restaurantes de ambos os chefs ficam na quadra CLS 211 e, mais do que vizinhos, os dois se tornaram amigos: Cristiano está à frente do Izakaya Sakeyo e vem seguindo as tradições nipônicas de sua família, especialmente de seu pai. – os izakayas são tradicionais botequins japoneses frequentados por trabalhadores depois do expediente, onde é comum o de Sakê e de pratos simples, rápidos e saborosos. Já Marcelo Petrarca passou por cozinhas renomadas da Europa, além de já ter assinado menus de importantes restaurantes da capital hoje é bastante conhecido por comandar a cozinha do Bloco C, restaurante inspirado na arquitetura de Brasília. O cardápio autoral é calcado no conceito de cozinha simplificada, mas criativa, com elementos contemporâneos dos lugares onde Petrarca já estudou e trabalhou (Brasil, Espanha e Itália). Além do Bloco C, Petrarca também está à frente do Lago Restaurante e Reverso Restaurante.

Para a Gerente Regional de Marketing da Ambev, Aline Gusmão, a proposta da websérie é ajudar o público brasiliense a descobrir – e redescobrir – os sabores da cidade no conforto de casa. “Stella Artois acredita na conexão entre boa comida e gente reunida – mesmo que virtualmente – ao redor da mesa para tornar qualquer momento especial. Somos apaixonados por gastronomia e com Stella Chefs BSB mostramos que dá para curtir pratos deliciosos em Brasília de um jeito descomplicado e acessível, valorizando os talentos locais”. Com Stella Chefs, a marca se dedica a fomentar a gastronomia, levando entretenimento e experiências ao público e apresentando chefs de diversas capitais do Brasil. A iniciativa também já trouxe conteúdos feitos em parceria com cozinheiros de Fortaleza, Salvador e Bahia. A série é exibida quinzenalmente, sempre com diferentes convidados e novas receitas, no canal da Stella Artois Brasil no YouTube, em https://www.youtube.com/channel/UCXDu_6JRxvzWsCM4KXLjcnw.

A Chef Renata

Especialista em parrilla e brasa, comandou cozinhas em Buenos Aires, fez parte da equipe de mise en place da FOX Buenos Aires, coleciona prêmios de melhor cozinha e melhor cozinha de bar e foi coordenadora da FITUR em Madrid. Atualmente é chef e sócia da Ricco Burger, com 3 unidades em Brasília e premiado pela Veja Comer e Beber.