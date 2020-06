Em clima de São João, Gabriel Elias lança forró com reggae

PUBLICIDADE

Junho chegou e com ele uma grande novidade para os fãs do mineiro de pés na areia, Gabriel Elias. Embalado pelo clima de São João, o cantor sempre good vibes acaba de disponibilizar, o novo single “Fruta Doce“, que mistura um autêntico forró nordestino com o reggae que marcou sua carreira até aqui.

Produzido pelo próprio cantor durante a quarentena em sua casa, “Fruta Doce” chega aos apps como uma homenagem à música nordestina e faz despertar a vontade mais íntima de querer dançar agarradinho com quem se gosta. “O Forró é um reggae balançado. Sempre fui apaixonado pela simplicidade musical do gênero, de Gonzaga à Falamansa”, conta Gabriel. O single é a segunda canção do álbum “Música Pra Curar Brasileira”, que será lançado em novembro.

Sobre o novo álbum, que foi totalmente produzido pelo próprio mineiro durante a quarentena, Gabriel diz que trará, além das canções populares de amor que deram notoriedade ao artista, temas atuais de utilidade pública: Como controlar a ansiedade, manter o equilíbrio e enxergar o lado bom em situações ruins, são algumas delas. Em entrevista recente, o cantor diz que embora aborde temáticas que nem sempre são faladas no meio pop, é um álbum para ser apreciado. “Este disco é extremamente leve e extremamente pontual com assuntos importantes que nem sempre são faladas pelo meio pop. O álbum todo tem uma mensagem para ser compreendida, até nas músicas com conceito mais pop. É um disco para ser apreciado com o seu eu interior e dar voz a ele”, conta. O novo trabalho será lançado em três partes ao longo do ano, terá 12 faixas e ainda vai contar com participações especiais.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 2.1 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 350 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, Gabriel teve a faixa “Fiz Esse Som Pra Você”, entre as mais tocadas do país em 2019. Além disso, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Carnaval”, do Atitude 67, “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” do Maneva e “Bem Vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE