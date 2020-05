Eli Soares lança o clipe de “Tua unção”, faixa do álbum “Memórias 2”

PUBLICIDADE 

O cantor e compositor Eli Soares apresenta, nesta quinta-feira (28) , nas plataformas digitais o videoclipe da faixa “Tua unção”, que conta com a participação especial do Ministério Nova Jerusalém. O vídeo foi extraído do registro do DVD “Memórias 2”, que vem sendo apresentado em partes, e do álbum homônimo, lançado no último dia 19 de maio.

Com 12 faixas, o projeto “Memórias 2” foi registrado em show no Teatro Fábrica de Artes, em Belo Horizonte, sob a direção musical de Eli Soares e Marcos Roberto e a direção de vídeo de Anselmo Troncoso. Juntamente com o álbum, o cantor também faz a estreia do videoclipe da faixa “Não há barreiras”, que traz a participação especial do cantor Álvaro Tito.